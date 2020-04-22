潑漆銅鑼灣書店林榮基　何韻詩案檢察官承辦！認3嫌有共犯聲押

記者劉昌松／台北報導

香港前銅鑼灣店長林榮基即將在台灣重新開業，卻在21日吃早餐時人潑漆，提告恐嚇等5罪，檢警循線逮捕曾姓兄弟、鄭姓男子，發現3人作案分工清楚，早有預謀，台北地檢署檢察官偵訊後，認為涉嫌恐嚇等罪嫌重大，疑有共犯在l逃，有勾串之虞，將3人都聲押禁見。

▲鄭姓男子宣稱不滿林榮基在台灣募資要重開銅鑼灣書店，才找曾姓兄弟幫忙潑漆。（圖／記者劉昌松攝）

檢警調查，涉嫌潑漆的3人在21日當天從高雄北上，跟據事先從臉書查到的預定開幕書店地址，埋伏等候林出門吃早餐時，由曾姓哥哥負責把風，曾姓弟弟負責接近林再趁隙潑紅漆後，與接應的鄭姓男子一同逃離現場。

▲林榮基已委任律師控告潑漆嫌犯涉嫌恐嚇、強制等5罪。（圖／記者邱中岳攝）

3人犯案後分頭回到高雄，被警方循線逮捕，警方初步了解，鄭嫌因不滿林榮基在台灣募款開書店，所以才會找來曾姓兄弟檔北上朝林潑漆，否認受人指使，辦案人員正持續清查確認3嫌說詞真實性。

巧合的是，負責偵辦林榮基遭潑漆案的北檢檢察官黃筵銘，也是香港藝人何韻詩2019年在台遭潑漆案承辦檢察官，當時何案主嫌大陳島鄉情文化促進會理事長胡志偉、理事梁大富被聲押後獲得法院裁定交保，目前仍在偵辦中。

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