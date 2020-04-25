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賴清德祝賀銅鑼灣書店在台開幕：民主是台灣最美麗的風景

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▲賴清德祝賀林榮基在台灣重啟書店。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

▲賴清德祝賀林榮基在台灣重啟書店。（圖／翻攝自Facebook／賴清德）

記者蘇晏男／台北報導

香港銅鑼灣書店25日在台灣重新開張，位置選在台北市中山區。準副總統賴清德今天上午在臉書向前店長林榮基獻上祝福，並表示支持言論出版自由，「民主是台灣最美麗的風景」。

林榮基1994年在香港開銅鑼灣書店，獨特選書品味和談書交流，受到不少讀者喜愛，卻在2015年被控違法經營而停業，期間還歷經8個月「被失蹤」事件。他轉而在台灣另起爐灶，去年透過募資平台，發起「銅鑼灣書店-台灣重啟-為自由靈魂而開」計畫，獲得許多人支持，且迅速達成募資目標。

不過開幕前4天，林榮基無端遭人潑灑紅漆，案發後警方逮捕曾姓男子及其哥哥還有涉嫌教唆的鄭姓男子到案；此外，更有網友留言「林榮基小心一點，這只是我們對你的第一次警告」。對於這兩件事情，陸委會主委邱垂正曾出面譴責「針對涉及傷害、恐嚇等暴力不法行為，政府絕不寬貸，必會追究責任嚴懲不法」。

銅鑼灣書店在今天正式重新開張，凖副總統賴清德一早即在臉書發文，「前香港銅鑼灣書店店長林榮基先生的書店，歷盡艱辛，今天在臺北正式開幕，特別獻上祝福」。

賴清德表示，如果台灣連這麼一家不為中國大陸所喜的書店都開不成，台灣最引以為傲的民主自由就會受到極大的傷害。「我們要強烈譴責暴力恐嚇，也敬請大家用行動支持書店，支持台北的銅鑼灣書店，也是對台灣出版自由的支持！」賴清德發文的附圖中，也寫下「民主是台灣最美麗的風景，支持言論出版自由，譴責暴力恐嚇行為」。

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