影／「中山銅鑼灣書店」開幕首日人潮爆滿！林榮基：不一定要今天來

記者林育綾／台北報導

林榮基的「銅鑼灣書店」今（25）日於台灣重啟，總統蔡英文和多位名人都贈花祝賀，開幕首日湧入大批人潮，現場除有警力戒護，也有許多媒體前往採訪。而林榮基日前就對外提到，由於疫情緣故，開幕日不會有特別活動，因此「不一定要這天來」，可以在日後經過時來逛書店，募資回饋品也計畫在近期託人處理，而預計在下半年會規劃講座活動，希望有更多台灣朋友開始翻書、看書，一起交流。

▲林榮基「銅鑼灣書店」在4/25台灣開幕首日人潮爆滿。（圖／記者林育綾攝）

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林榮基過去在香港經營銅鑼灣書店遭遇困難，2015年遭指控違法經營而被迫停業，期間還經歷了長達8個月的「被失蹤」事件，轉而想在台灣另起爐灶。他在2019年發起「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由靈魂而開」募資計劃，迅速達標，最後選擇在台北市中山區重新開業，小小約10坪的店內擺放了上萬本書籍。

▲林榮基開書店一波三折，日前遭潑紅漆，頭髮上還殘留痕跡。（圖／記者李毓康攝）



由於日前林榮基除了收到律師信函警告，要求他不得使用「銅鑼灣書店」營業，後來又遭遇被潑漆，因此今（25）日開幕當天，現場出動多名警力戒護，門口更看到許多名人致贈花籃，包括林飛帆、游錫堃，甚至總統蔡英文。其中蔡英文的誌慶花籃引用《聖經》阿摩司書「惟願公平如大水滾滾」，寫道：「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」

▲林榮基「中山銅鑼灣書店」開幕，總統蔡英文的誌慶花籃寫道：「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」（圖／記者林育綾攝）

▲林榮基「銅鑼灣書店」開幕，收到許多名人致贈花籃。（圖／記者林育綾攝）

林榮基日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，銅鑼灣書店從香港到台灣「理念沒變」，就是要讓思想能夠自由傳遞，賣書與買書的人能夠交流。他認為開書店的人本身一定要很愛看書，而且「不能把書當作一般商品」。透過作者的論述、店主的推薦、客人的回饋，讓思想相互交流，相互啟發，這也是網路書店無法取代的功能，是獨立書店的生存之道之一。

對於日前「假的銅鑼灣書店」律師信函警告事件，還有「潑漆事件」，他感慨這些應該都是從香港所發生的事延續而來，對方不斷透過暴力或威脅手段，想摧毀自己開書店，「但我只是想自由的賣書，賣自由思想的書」。

▲林榮基的辦公桌後方就是床鋪，坦承目前「無家可歸」，因此以書店為家。（圖／記者李毓康攝）



林榮基的辦公桌後方就是床鋪，坦承目前「無家可歸」，因此以書店為家，陽台是他放鬆的小空間，笑說「唯一缺點就是朝北，會吹西北風，所以如果書店倒掉要怪房子的朝向，不能怪我。」

▲林榮基以書店為家，陽台是他放鬆的小空間。（圖／記者李毓康攝）

他在書店開幕前就提過，開幕當日不會有特別的活動，因此「不一定要這天來」，可以在日後經過時來逛書店，募資回饋品計畫在近期託人處理，也預計在下半年會規劃講座活動，希望有更多住在台灣的朋友開始看書，他強調不一定是台灣人，也歡迎香港、中國大陸或外籍人士，一起透過書本交流。

▲林榮基希望有更多住在台灣的朋友開始看書，透過書本交流。（圖／記者李毓康攝）

林榮基感謝台灣讀者熱情響應募資，也期望有更多人願意支持各個在地書店，願意開始翻書、看書，他建議可以什麼類型都看，慢慢培養自己的閱讀喜好，透過一本又一本的書，表面或許看不出所以然，或看似無關，但你會通過書本，看到背後的問題，對生活環境有更多瞭解。將來若想推動任何事情，也得先瞭解，並需要漫長時間累積，讀一本又一本的書，一點一滴，一天天，幾個月、幾年去瞭解，看完後仔細去分析，你會獲得啟發並發現關聯。

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▲林榮基在台灣重啟「銅鑼灣書店」理念沒變。（影／記者劉亮亨攝／張舒芸剪輯）

銅鑼灣書店－台灣重啟



地址：台北市中山區南京西路5-1號10樓2室（中山捷運站3出口旁）

營業時間：12:00-21:00

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