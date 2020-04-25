　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／「中山銅鑼灣書店」開幕首日人潮爆滿！林榮基：不一定要今天來

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者林育綾／台北報導

林榮基的「銅鑼灣書店」今（25）日於台灣重啟，總統蔡英文和多位名人都贈花祝賀，開幕首日湧入大批人潮，現場除有警力戒護，也有許多媒體前往採訪。而林榮基日前就對外提到，由於疫情緣故，開幕日不會有特別活動，因此「不一定要這天來」，可以在日後經過時來逛書店，募資回饋品也計畫在近期託人處理，而預計在下半年會規劃講座活動，希望有更多台灣朋友開始翻書、看書，一起交流。

▲▼ 林榮基「銅鑼灣書店」台灣重啟，4/25開幕首日人潮爆滿。（圖／記者林育綾攝）

▲林榮基「銅鑼灣書店」在4/25台灣開幕首日人潮爆滿。（圖／記者林育綾攝）

請繼續往下閱讀...

林榮基過去在香港經營銅鑼灣書店遭遇困難，2015年遭指控違法經營而被迫停業，期間還經歷了長達8個月的「被失蹤」事件，轉而想在台灣另起爐灶。他在2019年發起「銅鑼灣書店｜台灣重啟｜為自由靈魂而開」募資計劃，迅速達標，最後選擇在台北市中山區重新開業，小小約10坪的店內擺放了上萬本書籍。

▲▼「中山銅鑼灣書店」林榮基專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林榮基開書店一波三折，日前遭潑紅漆，頭髮上還殘留痕跡。（圖／記者李毓康攝）

由於日前林榮基除了收到律師信函警告，要求他不得使用「銅鑼灣書店」營業，後來又遭遇被潑漆，因此今（25）日開幕當天，現場出動多名警力戒護，門口更看到許多名人致贈花籃，包括林飛帆、游錫堃，甚至總統蔡英文。其中蔡英文的誌慶花籃引用《聖經》阿摩司書「惟願公平如大水滾滾」，寫道：「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」

▲▼ 林榮基「銅鑼灣書店」台灣重啟，4/25開幕首日人潮爆滿。（圖／記者林育綾攝）

▲林榮基「中山銅鑼灣書店」開幕，總統蔡英文的誌慶花籃寫道：「惟願公平如大水滾滾，使公義如江河滔滔。」（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 林榮基「銅鑼灣書店」台灣重啟，4/25開幕首日人潮爆滿。（圖／記者林育綾攝）

▲林榮基「銅鑼灣書店」開幕，收到許多名人致贈花籃。（圖／記者林育綾攝）

林榮基日前接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，銅鑼灣書店從香港到台灣「理念沒變」，就是要讓思想能夠自由傳遞，賣書與買書的人能夠交流。他認為開書店的人本身一定要很愛看書，而且「不能把書當作一般商品」。透過作者的論述、店主的推薦、客人的回饋，讓思想相互交流，相互啟發，這也是網路書店無法取代的功能，是獨立書店的生存之道之一。

對於日前「假的銅鑼灣書店」律師信函警告事件，還有「潑漆事件」，他感慨這些應該都是從香港所發生的事延續而來，對方不斷透過暴力或威脅手段，想摧毀自己開書店，「但我只是想自由的賣書，賣自由思想的書」。

▲▼「中山銅鑼灣書店」林榮基專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林榮基的辦公桌後方就是床鋪，坦承目前「無家可歸」，因此以書店為家。（圖／記者李毓康攝）

林榮基的辦公桌後方就是床鋪，坦承目前「無家可歸」，因此以書店為家，陽台是他放鬆的小空間，笑說「唯一缺點就是朝北，會吹西北風，所以如果書店倒掉要怪房子的朝向，不能怪我。」

▲▼「中山銅鑼灣書店」林榮基專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林榮基以書店為家，陽台是他放鬆的小空間。（圖／記者李毓康攝）

他在書店開幕前就提過，開幕當日不會有特別的活動，因此「不一定要這天來」，可以在日後經過時來逛書店，募資回饋品計畫在近期託人處理，也預計在下半年會規劃講座活動，希望有更多住在台灣的朋友開始看書，他強調不一定是台灣人，也歡迎香港、中國大陸或外籍人士，一起透過書本交流。

▲▼「中山銅鑼灣書店」林榮基專訪。（圖／記者李毓康攝）

▲林榮基希望有更多住在台灣的朋友開始看書，透過書本交流。（圖／記者李毓康攝）

林榮基感謝台灣讀者熱情響應募資，也期望有更多人願意支持各個在地書店，願意開始翻書、看書，他建議可以什麼類型都看，慢慢培養自己的閱讀喜好，透過一本又一本的書，表面或許看不出所以然，或看似無關，但你會通過書本，看到背後的問題，對生活環境有更多瞭解。將來若想推動任何事情，也得先瞭解，並需要漫長時間累積，讀一本又一本的書，一點一滴，一天天，幾個月、幾年去瞭解，看完後仔細去分析，你會獲得啟發並發現關聯。

相關報導

影／林榮基睡書店承認「無家可歸」　髮上紅漆仍在⋯憂心「下一次台灣人會不會受傷？」

林榮基銅鑼灣書店開幕　警力戒護！蔡英文送花：願公平公義如江河滔滔

▲林榮基在台灣重啟「銅鑼灣書店」理念沒變。（影／記者劉亮亨攝／張舒芸剪輯）

銅鑼灣書店－台灣重啟

地址：台北市中山區南京西路5-1號10樓2室（中山捷運站3出口旁）
營業時間：12:00-21:00
粉專：銅鑼灣書店－台灣重啟

ET快訊
羅志祥、周揚青分手掃到她！　田馥甄「逆風轉發」遭陸網出征
新措施！　居家檢疫者「有條件」可外出
快訊／磐石艦隊染疫擴大！再增1名實習生確診「群聚31人」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

五一連假有系統做「人流控管」　陳時中：夠分散就夠安全

霸氣標得屏東、宜蘭第一鮪！創世界前三大保險絲廠…企業家鄭金池背景曝光

台鐵發燒車長「接觸確診官兵前」就咳嗽！未確診暫不匡列接觸者

磐石艦23集中檢疫官兵採檢最新進度曝光　張上淳：第幾波感染仍待釐清

艦隊染疫後...國內新冠肺炎患者樣貌有變化！年輕者逾六成、男女比趨一致

再爆疑似個案！韓國瑜遭轟「不恰當」　陳時中：快通報快採檢比較重要

居家檢疫者可「有條件」外出！陳時中：出門超過1小時開罰

台鐵車長「發燒、肺浸潤」住院中！二採結果下午出爐

再增11人解隔離！國內累計429人確診「275人康復」

影／條件放寬！「居家隔離、檢疫5天以上」為奔喪或探視可有條件外出

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

男大生機車違停「師暴怒膠帶纏車」　雙方互嗆飆罵...意外引校際爭戰！

焦凡凡玩狼人殺爆哭道歉：真的對不起　婁峻碩後台安慰舉動...閃瞎！！

虞書欣模仿孔雪兒停不住 網友笑炸：太傳神！！

白熊薩摩耶初遇3個月小奶貓！　興奮幫舔毛：歡迎你來們家❤

DIY超人氣台灣小吃「鹹酥雞」　口感外酥內嫩搭九層塔絕配！

五一連假有系統做「人流控管」　陳時中：夠分散就夠安全

霸氣標得屏東、宜蘭第一鮪！創世界前三大保險絲廠…企業家鄭金池背景曝光

台鐵發燒車長「接觸確診官兵前」就咳嗽！未確診暫不匡列接觸者

磐石艦23集中檢疫官兵採檢最新進度曝光　張上淳：第幾波感染仍待釐清

艦隊染疫後...國內新冠肺炎患者樣貌有變化！年輕者逾六成、男女比趨一致

再爆疑似個案！韓國瑜遭轟「不恰當」　陳時中：快通報快採檢比較重要

居家檢疫者可「有條件」外出！陳時中：出門超過1小時開罰

台鐵車長「發燒、肺浸潤」住院中！二採結果下午出爐

再增11人解隔離！國內累計429人確診「275人康復」

影／條件放寬！「居家隔離、檢疫5天以上」為奔喪或探視可有條件外出

五一連假有系統做「人流控管」　陳時中：夠分散就夠安全

中職／球探動起來找新洋將　洪總：不只球迷急，我們更急

霸氣標得屏東、宜蘭第一鮪！創世界前三大保險絲廠…企業家鄭金池背景曝光

新竹戶數少建案…他擔心「管理費成無底洞」！過來人曝真相：去年還虧損

N號房手法！噁男用變聲器騙拍「內衣照」　正妹應徵外拍美模墜陷阱

TOYOTA推「RAV4選配19吋鋁圈」！2造型售價68000元配普利司通胎

桃園警方與環保及監理深夜聯手出擊　強力取締改裝車噪音

中職／統一獅一壘競爭激烈　施冠宇目標發揮長打特色

出門超嗨！童顏約克夏「低音砲」把魚嚇跑　爸哭了：我想釣魚啊

尼克網路電視下週重播「林來瘋」　盼激勵紐約對抗疫情

印度女星被性侵2小時　 一群男子強行上車挾持

生活熱門新聞

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

羅志祥30秒片瘋傳！男大生實測超衝擊

台鐵車長二採　住院中

「拿SE不會尷尬嗎？」他點破事實…中肯炸

台鐵車長發燒！4/20執勤路線曝

滅絕123年「澤珍珠菜」在基隆

台灣能否過關？陳時中曝關鍵時間點

好天氣只有今天！周日「雨水彈炸北台灣」

全聯出招「結帳加速~」婆媽卻崩潰

網購Switch主機「殺到6千」！貨到他卻笑不出來

羅「也沒犯法」是錯在哪？　網一針見血：爽要低調的爽

彭啟明：低壓擾動發展「恐成颱風」

快訊／磐石艦隊染疫擴大！

台灣重症10例用呼吸器　指揮中心公布數據

更多熱門

相關新聞

賴清德祝賀銅鑼灣書店在台開幕：民主是台灣最美麗的風景

賴清德祝賀銅鑼灣書店在台開幕：民主是台灣最美麗的風景

香港銅鑼灣書店25日在台灣重新開張，位置選在台北市中山區。準副總統賴清德今天上午在臉書向前店長林榮基獻上祝福，並表示支持言論出版自由，「民主是台灣最美麗的風景」。

銅鑼灣書店開幕！蔡英文送花：願公義如江河滔滔

銅鑼灣書店開幕！蔡英文送花：願公義如江河滔滔

林榮基髮上紅漆仍在⋯睡書店「無家可歸」

林榮基髮上紅漆仍在⋯睡書店「無家可歸」

林榮基遭潑漆+陸委會被嗆　警查出帳號來自境外

林榮基遭潑漆+陸委會被嗆　警查出帳號來自境外

林榮基潑漆案 陸委會：如有中共介入依反滲透法重罰

林榮基潑漆案 陸委會：如有中共介入依反滲透法重罰

關鍵字：

銅鑼灣書店中山銅鑼灣書店林榮基

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

羅志祥Party Boys名單被扒！

金正恩驚傳已成植物人！手術失敗內幕曝

羅志祥Party Boy極樂趴「選妃玩法」曝光！

周揚青爆愷樂有男友　「當砲友的我就不留情面」

愷樂家中更衣室整排名牌包：老闆送我的

愷樂爸脫口「羅志祥去我家很多天」！網翻9年前片段露餡

周揚青想不通：哪來時間約砲？羅志祥認「時間管理有秘密」

網假裝「明日花綺羅」上傳「羅志祥10mins臉紅片」

如果跟張立東交往　Albee：樂意直接喇舌放閃！

羅志祥健康檢查結果出爐超精彩

羅志祥私約24歲火辣女星「鹹濕對話全曝光」！

郭采潔捲入羅志祥情變　深夜求撤關鍵字

愷樂聽到「羅志祥戀愛」反應被挖！小S：妳在強顏歡笑

小豬性病案扯出2女星！她驚：邏輯怎麼了

快訊／周揚青直接點名愷樂！

更多

最夯影音

更多
周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」

周揚青爆「愷樂有男友」：她裝純情！　開嗆「當砲友的我就不留情面」
豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

豬揚鬧翻！愷樂曾認「暗戀過羅志祥」　小豬形象跌谷底..網轟：退出節目！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

羅志祥深夜認錯「一次又一次欺騙她」　周揚青分手驗性病「直接點名愷樂」！

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

禁止商業行為！Gogoro嚴抓騎到飽外送員 5/10起違規直接開罰「最高萬元的違約金」

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

安心亞切割羅志祥「曾經的緋聞是誤會」　「狼人殺女神」梁以辰尷尬：我也是個外人...

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面