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早上喝粥根本沒營養！　張文宏醫生建議「早餐吃這2種」抵抗病毒

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▲許多人喜歡吃粥。（圖／記者謝婷婷攝）

▲許多人喜歡吃粥。（圖／記者謝婷婷攝）

記者劉亭／綜合報導

許多老人家早上喜歡吃熱粥配鹹菜，但網紅醫生張文宏日前出席講座時表示，「早上不許吃粥」。言論引起許多網友討論，甚至批評他崇洋媚外。但張文宏在21日仍堅持此看法，並且補充道，吃白粥配鹹菜根本沒營養。

復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏15日在一個防控新冠肺炎疫情的講座上指出，家裡的孩子不管長得胖，長得瘦，喜歡不喜歡吃東西，這段時間他的飲食結構，都要超級重視，「絕不要給他吃垃圾食品，一定要吃高營養、高蛋白的東西，每天早上準備充足的牛奶，充足的雞蛋，吃了再去上學，早上不許吃粥」。

一番言論一出，引起了社會許多討論，一派網友支持張文宏的說法，白粥營養確實不夠，只是依照事實講述；但也有一派網友質疑，早上喝粥是許多家庭的傳統習慣，這樣的說法太崇洋媚外。

張文宏21日再表示，看到很多人的批評，但是針對病毒的抗體產生靠的「全部是蛋白質」。新冠肺炎病人由重症轉輕症，最主要的一點就是要保證營養和蛋白質。這時候，如果靠粥和鹹菜過日子就麻煩了。

除此之外，張文宏也強調，雞蛋一定要保證，肉能夠吃就吃一點，維生素C和蔬菜也要多少吃一些。他也補充，「而且，中國人最喜歡喝魚湯了，魚渣也要吃掉，都是蛋白質」。

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