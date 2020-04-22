一舉一動都要被解讀！　陸駐美大使崔天凱：有人「逢中必反」讓人憂慮

▲美國疫情嚴峻。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

疫情之下，大陸一舉一動都頗受國際社會關注，許多行為都會被社會各界「深刻解讀」。對此，中國駐美大使崔天凱4月21日接受彭博社採訪時表示，當前輿論中還出現「逢中必反」的奇怪現象，「這種思維讓人深感憂慮。」此外，對於疫情，他表示，中方已盡力做到透明，在發現和認知病毒的同時及時同國際社會分享資訊。

4月21日，中國駐美大使崔天凱接受了彭博社的採訪，並與澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）、聖地牙哥加州大學中國研究專家謝淑麗等人就中美關係問題進行了討論。

在採訪中，崔天凱對美方官員指責中國「不透明」、「抗疫不力」的言論進行了反駁。他表示，這是一種全新的病毒，幾個月前人們對它一無所知，這需要一個發現、研究的過程，「中方已盡力保持透明，我們將所知的悉數告知世衛組織與各國衛生組織，包括美國；兩國的醫護人員、衛生系統通過視訊會議開展交流，一切都是公開透明的。」

崔天凱強調，科學領域是透明的，但現在政治領域的不透明才是問題，尤其是在美國，「透明的目的是讓人們知道科學事實和真相，但現在很少有人關心科學事實，一些政客熱衷於搞妖魔化和無端指責，一些媒體則熱衷於散佈臆測和謠言。」

他又指，當務之急是中美要聯手抗疫，「中方幾乎每天都在同美方政、商界和有關州長聯繫，為醫療物資運美等提供便利，截至 4月17日，中方已向美方提供了超過14億個口罩，這意味著每個中國人貢獻1個口罩，每個美國人可分到5個口罩。」

▲美國總統川普。（圖／路透社）

崔天凱還提到當前輿論中的一個奇怪現象，他說，當中方最初向美國和歐洲國家提供醫療物資時，有人說中方借此謀求地緣政治利益；當中方在幾周前為確保出口醫療物資質量和符合國際標準出台了一些舉措，有人又開始指稱中方阻礙物資出口，「這種『逢中必反』的思維讓人深感憂慮。」

他強調，必須將那些思想狹隘、受自身政治目的驅動的人同兩國人民區別開來，進行污蔑和指責遊戲的人只是少數政客，而自第二次世界大戰甚至更早時間以來，兩國民間就一直保持著非常友好的關係。

崔天凱表示，全力構建和提升互信應始終是中美共同努力的目標，「為此，美方要認真思考一些根本性的問題，首先，中國有實現自身發展和現代化的權利，這一權利不可剝奪；其次，中國將堅持自己的發展道路，中國道路基於中國自身國情，根植於中國文化，並致力於滿足中國人民的需要；第三，中國發展不是為了在國際上挑戰或取代美國，這從來不是中方發展的目的，中國對自身在經濟、軍事、科技等諸多方面與美國存在的差距有清醒的認識。」

他說，「中國發展從不以損害美國利益為代價，所謂中國佔了美國便宜的說法純屬妄言。」

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