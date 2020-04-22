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臨時會取消韓國瑜免進議會　時力民調：79%市民要他接受質詢

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▲▼ 韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）
▲因議員經表決後取消臨時會，韓國瑜短暫現身議會。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

針對高雄市議會第三屆第三次臨時會遭取消一事，時代力量22日在臉書發布最新政情民調。其中，針對高雄市長施政表現總體檢，有高達79%的高雄市民認為，身為高雄市防疫指揮官的市長韓國瑜，應該要出席議會臨時會，這也讓時代力量高雄市議員黃捷說：「呼籲韓國瑜與國民黨團負起責任，不要因為市長的懦弱和議員的怠惰而犧牲了高雄人」。

▲時代力量公布最新政情民調。（圖／時代力量提供）

▲時代力量公布最新政情民調。（圖／時代力量提供）

時代力量公布最新政情民調，其中對高雄38個行政區年滿20歲的一般民眾，做了「高雄市長施政表現總體檢」的調查。民調中顯示，有高達79%的高雄市民認為，身為高雄市防疫指揮官的市長韓國瑜，應該要出席議會臨時會，並接受議員質詢，違背民意會被反噬。連政黨傾向為國民黨的高雄市民，也有超過74%的民眾認為韓市長應出席臨時會備詢。

▲時代力量公布最新政情民調。（圖／時代力量提供）

▲時代力量公布最新政情民調。（圖／時代力量提供）

時代力量高雄市議員黃捷說：「近八成的高雄市民認為韓國瑜應該出席臨時會，這就是高雄現在最真實的民意，韓國瑜卻仍然裝死擺爛，不敢面對，實在令人憤怒。韓國瑜身為高雄市防疫指揮官，卻在國民黨議員的護航下不斷規避議員監督，甚至連要討論防疫及紓困的臨時會都只開了14分鐘就被暴力表決取消，也難怪市民會對韓國瑜失望！」

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲高雄市議員黃捷 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

黃捷指出：「高雄市民仍有許多關於防疫及紓困的問題，像是紓困方案看得到吃不到、地方銀行貸款不適用中央紓困、防疫專線打不進去，還有為何電話疫調配套不足？為何公布疑似病例造成民眾恐慌？為何疫調資訊多個版本、甚至資訊慢半拍？這些都是與民眾切身相關的問題，除此之外還有許多市政議題要處理，呼籲韓國瑜與國民黨團負起責任，不要因為市長的懦弱和議員的怠惰而犧牲了高雄人。」

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