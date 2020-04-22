蔡英文「尊重」國防部出航　鄭麗文：最後拍板者要負全責

▲鄭麗文訪問。（資料照／記者徐斌慎攝）

記者黃巈禾／台北報導

蔡英文22日表示，國防部是在例行簡報裡有提到工作內容中有一項是遠航訓練，這是國防部長對總統的例行性報告，已經做成的決定，總統就應該是予以尊重。對此，國民黨立委鄭麗文痛批，最後拍板者要負全責。

鄭麗文在臉書表示，雖然蔡政府道歉，但對於敦睦支隊長陳道輝的隱匿，當下只能判斷短暫發燒情形，且未影響任務才未通報，更不會為了一個士兵發燒而全艦隊返台醫治中斷任務，既然戰士要上戰場，就做好萬全準備才出海，不然就不要出海，任務還未執行就先染病陣亡怎麼辦。

鄭麗文質疑，敦睦艦隊有沒有配備檢驗工具（戰士給鋼盔槍砲上戰場，醫官給篩檢工具及應變措施）？如果沒有，就是疏漏，還是壓根沒想到此種風險，醫官沒配備檢驗工具的艦艇等於毫無檢疫能力，等於不該出遠航任務。

鄭麗文痛批，現在沒人要獵巫，沒人想發生群聚感染，「最後拍板要出任務的人就要負全責」、「功勞都給你，出事都我扛」、「三『暈』統帥」。

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