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影／江啟臣：第一線作戰部隊應全面普篩　避免軍隊群聚感染

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記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席江啟臣22日在中常會前發表談話，表示在國家佈局紓困與振興工作的同時，海軍敦睦艦出現群聚感染，成為社區傳播的隱憂；國民黨建議政府替第一線作戰部隊全面普篩，確保國軍戰力，也避免再次群聚感染

江啟臣說，國防部與執政黨面對國人質疑以及疫調工作時的因應及態度無法為國人所接受。國民黨認為，防疫視同作戰，國防武力的防疫破口更是國家安全的危機。除了落實全面疫調，國民黨建議，疫情指揮中心也應該思考第一線作戰部隊全面普篩的可能，以確保國軍戰力的維持，避免軍隊群聚感染。敦睦艦隊的群聚感染，更提醒我們應該正視國軍的生態、特性、生活模式，在防疫上要如何去應對。

▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

▲江啟臣主持中常會。（圖／記者羅婉庭攝）

江啟臣強調，疫調是針對敦睦艦隊的亡羊補牢，普篩是要將國軍的現狀做好停損，開啟國軍面對疫情新的管理模式。國民黨認為「先有真相才能咎責」；先有事實，才能進行疫情控管，不論是疫情調查或是懲處都應該有更透明、更嚴正的做法，否則對於國軍形象，對於疫情控制都是傷害。

江啟臣說，病毒才是大家共同的敵人，國軍的疫情控管，不但關係到國安，更關係全民的防疫成果，此時此刻，我們應該要完善疫調，以防疫為最先考量，才能進一步精進改善國軍管理文化，避免憾事再次發生。

此外，立法院21日三讀通過紓困振興特別條例修正案，主導修法的民進黨政府宣稱，估計約有300萬人受惠，與本黨規劃排富後主動發放現金，預估1500萬人受惠的版本，仍有極大落差。

對於民進黨完全主導，卻絲毫不讓的態度，國民黨表達遺憾，但黨團同仁已經進了最大的努力，社會大眾普遍肯定本黨所提政策，應給予嘉許。國民黨仍要提醒執政黨，國家即將面對的是，更多企業啟動無薪假之後，弱勢的民眾別說沒錢可存，更要擔心沒錢可用，美國、日本和新加坡等多國經濟發展不比台灣差，也都已開始採行直接發放現金紓困

江啟臣指出，蔡英文總統說國民黨把紓困和振興的政策手段搞混，他必須告訴蔡總統，人民現在需要的是紓困、甚至可以說是延命，如果人民現在連最基本生活都有問題，「如何還能期待之後的振興？ 」。

江啟臣說，好的政策，不怕轉彎；好的政策，也不怕收割，考量疫情變化快速，昨天立法院同步通過修正動議，得視疫情狀況再編2100億元預算，供政府分配運用。國民黨在此呼籲執政黨應衡量情勢，考量民苦，慎審思考，妥善運用以更為主動、普及的方式發放現金，協助國人共度疫情難關，也期待疫情過後能趕快回復正常生活。

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