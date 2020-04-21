脫隊山友失足摔落30公尺！卡在南投乙女瀑布崖下　消防垂降救援

記者張弘昌／南投報導

▲▼南投縣東埔八通關古道乙女瀑布附近崩壁處，山友不慎失足摔落30公尺深山崖，消防員架設繩索垂降，有驚無險的完成救援任務。（圖／南投縣消防局提供，下同）

6人一組登山隊伍，返程走在最前頭「脫隊」王姓男子，行經南投縣東埔八通關古道乙女瀑布附近崩壁處，不慎失足摔落30公尺深山崖，只差10公尺就掉落無底深坑的溪谷；同行5人路過該處，並未查覺隊友已不慎墜崖。所幸對面山友目睹整個驚險過程趕緊報案，消防員架設繩索垂降，有驚無險的將輕傷王男，順利拉上山崖脫困。

南投縣消防局21日上午11許接獲報案，1名山友由東埔往觀高山區前進，經過乙女瀑布後，發現對面崩壁處有1名山友，摔落在半山腰落石處（大概摔30公尺深），趕緊撥打119救援。

從台北到台東登山的26歲王姓男子，在對面山谷山友發現報案後，也自打撥打112緊急專線報案，指稱自己身陷東埔乙女瀑布崩壁處，距崩壁下緣僅剩10公尺，有持續下滑崩落的危險。

南投縣消防局第三大隊隨即啟動山域事故應變機制，由玉山分隊小隊長洪榮助出動3名消防及6名義消上山趕往救援，消防局也同步完成直升機，緊急高空救援等相關申請手續待命。

下午2時25分，地面搜救人員抵達現場，研判地形、地勢及天候狀況許可，架設繩索派員垂降到山崖下救援，順利將王姓男子救援到安全地面上，王男右膝及手指擦傷，拒絕就醫。

據了解，王男等6人登山隊，4月15日從台東縣海端鄉入山，預計21日從南投縣信義鄉車埔八通關越嶺道返程下山。失足墜崖王姓男子，當時脫隊獨自走在最前面，經八通關古道乙女瀑布附近崩壁處不慎失足摔落30公尺深山崖，同行5人路過該處，並未查覺隊友已不慎掉落，往前行走到碰觸到報案者，告知有山友掉落，才急返回現場安撫，等待消防救援。

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