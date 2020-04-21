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1小時轉發119篇文！何晶「呃→嘻嘻嘻」發文掀議...自爆：出生時腳先出來

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▲回應「資金、人口都流向新加坡」！　何晶：香港真正的競爭者在中國。（圖／翻攝自何晶臉書）

▲何晶轉發文的頻率相當高。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

記者周亭瑋／綜合報導

新加坡總理夫人何晶（Ho Ching）繼一句「呃...」後，瘋狂「嘻嘻嘻」更掀起熱議。從她的臉書可見，今日1小時內轉發文竟高達119篇；但其實新加坡網友似乎見怪不怪了，之前就曾有人質疑，「一般公眾人物社群媒體的使用會有所限制，她卻像位路人大嬸一樣不停地發文。」

何晶20日在臉書寫下大量謎樣的「嘻嘻嘻、嘻嘻嘻」（Heehee），又寫道「說真的，各位，這世界有時候非常有趣！嘻嘻嘻，等等，我笑得在地上打滾。」

▲▼新加坡總理夫人何晶謎樣貼文。（圖／翻攝自Facebook／HO Ching）

▲何晶發文瘋狂嘻嘻笑。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

時隔2小時，她在同一篇發文新增內容，解釋道「再次跟大家問好！剛吃完晚餐，享受與家人的時光。但朋友問我的臉書是不是被駭客入侵，又讓我笑了、笑了…大家抱歉了，很開心！我天生特立獨行，出生時是腳先出來而不是頭，所以我猜想我的血液裡充滿了無禮。耶！不要在意，這就是生活，明天又是另一天。」

事實上，何晶每天喜歡在臉書上轉發大量文章，單從今天早上7點算起，直到7點36分為止，她一連轉發了119篇，不過接下來的時間，就沒有再PO文了。

▲▼何晶。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

▲何晶表示，自己天生特立獨行。（圖／翻攝自臉書／HO Ching）

對於總理夫人超高的發文頻率，不少新加坡網友就曾表示，「為什麼何晶有那的多時間上臉書？她不是應該管理淡馬錫嗎？然而我們每天都看到她發好幾篇文」、「我也有同樣的疑問，一般人都沒PO這麼多了，而且會發那麼多文的人，也都不會是CEO」。

至於台灣網友昨日看完她的謎樣貼文，也是滿頭問號，不禁直呼「好毛...」、「她精神是不是出狀況了」、「看個醫生很難嗎」、「這批很純」；不過也有人吐槽大家管太寬，「那她下次po個哈哈哈，是不是又要出征」、「一直去理她幹嘛」。

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