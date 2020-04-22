LIVE／嚴德發立院專案報告敦睦染疫　磐石艦長、醫官視訊備詢

記者林銘翰／台北報導

海軍敦睦艦隊確診飆升至27例，但軍方說詞反覆引發批評，立法院外交及國防委員會22日邀請國防部長嚴德發、衛生福利部、外交部就「磐石軍艦染疫案及後續相關防疫處置」進行專案報告，並備質詢。此外，包括海軍敦睦艦隊支隊長、磐石艦長、醫官等3人，則以視訊方式備詢，《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲國防部長嚴德發赴立法院專案報告。（圖／記者林敬旻攝）

敦睦艦隊磐石艦共爆出27人感染新冠肺炎，引發各界譁然，總統蔡英文發聲明認為國防部應徹底檢討，而海軍司令部副司令梅家樹則在事發後皆出席中央流行疫情指揮中心記者會，甚至鞠躬道歉，民間聲討究責國防部的聲浪漸起。

中央流行疫情指揮中心20日下午召開召開記者會，不過在目前國人最關注的磐石艦疫情，正需國防部出面說明之際，竟無任何國防部人員出現在記者會名單中，遭質疑是避不見面，國防部晚間終於舉行記者會對外說明調查情形，嚴德發在說明調查前，更率領將領向國人一鞠躬致歉。

▲國防部臨時記者會，嚴德發率將領向國人致歉。（圖／ETtoday攝影中心攝）



嚴德發針對這次敦睦艦隊染疫，造成社會不安以及部對染疫士兵家屬困擾，率將領向全體國人一鞠躬表達歉意，並表示已向總統蔡英文自請處分。嚴德發也表示，海軍司令劉志斌自行處分，海軍艦隊指揮官高嘉濱、敦睦支隊長陳道輝調離現職。

嚴德發也在記者會上坦承艦隊4大疏失，第一，疫情通報不落實；第二，回來之後的檢疫小組沒有落實檢疫；第三是任務執行期間，官士兵防疫的管理上不夠確實；第四是海軍之前防疫措施規劃不足。

立法院外交及國防委員會原排定21日議程為北部地區指揮系統機密考察，不過鑒於海軍敦睦艦隊傳出群聚感染，外交及國防委員會召委、國民黨立委呂玉玲臨時提出變更議程，要求國防部赴立院專案報告，釐清事件真相，相關人員如艦長、醫官則會透過視訊方式進行備詢。

此外，嚴德發21日下午已先行至赴立法院與民進黨立委商討此事，主要針對事件的調查與咎責提出想法，希望可以儘速給全體國人一個交代。與會人士表示，會中嚴德發主要就事件的調查與咎責提出想法，希望可以儘速給全體國人一個交代，多位民進黨立委也督促國防部動作應該快一點。

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