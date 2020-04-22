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8萬元賤賣3歲女兒！狠父沉迷網路...拿到錢後全去「抖內女直播主」

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▲大陸一名狠心父親竟然將自己女兒賤賣給其他人。（圖／翻攝自微博）

▲狠父竟然將自己女兒賤賣給他人。（圖／翻攝自微博）

實習記者周依儒／綜合報導

大陸福州一名盧姓男子2018年與妻子離婚後獨自照顧3歲女兒，但卻因為扶養壓力過大，竟然以人民幣8萬（約新台幣33.9萬元）的價錢賤賣給某對陳姓夫婦。更誇張的是，盧男竟然將賣女兒得到的錢拿去「抖內」直播主。

根據《新京報》報導，不到30歲盧男原本和妻子育有一子一女，但2018年10月時，兩人感情不睦導致妻子離家出走，留下兩個小孩給他。不過盧男卻覺得獨自扶育兩個小孩的壓力過大，因此計畫要在隔年3月將女兒賣掉。而此時恰巧在福州晉安區的一對陳姓夫婦因為早年喪子，因此希望可以領養孩子，便透過了李姓親戚找到盧男。隨後盧男就將女兒送給陳姓夫妻，又再收了號稱「營養費」的8萬人民幣。

▲▼嬰兒,小孩,嬰兒床,頭髮,頭顱。（示意圖／翻攝自pixabay）

▲3歲小孩正值需要父母關愛時，卻遭狠父賣掉。（示意圖／翻攝自pixabay）

警方也在陳姓夫妻在替新女兒辦戶口過程中發現疑點，因此隨即介入並逮捕了生父盧男。承辦警方表示，盧男十分惡劣，因為沉迷網路，所以賣女兒的錢幾乎通通都拿去打賞網路上的女直播主，給直播主「送火箭」、「刷遊艇」，截至目前為止已花費7.3萬；且更過分的是，盧男原本也想將兒子一起「送」給陳姓夫婦，但礙於兒子年紀太大才沒有成功。

警方表示，盧男雖然自稱本意是要將女兒送養他人，但因為他收取了高額的營養費，所以已經不構成單純的送養行為，因此這樣的行為已經夠成拐賣兒童罪。而中國法院也在今年3月25日判處盧男有期徒刑5年，並判處罰金5000人民幣。

當地民政局也認為盧男作為女孩的親生父親，不但未依法履行照顧孩子的責任，還想方設法要賣掉，這樣的行為已經損害到女童的身心健康，因此也將盧男的監護權剝奪。而這名女童和哥哥目前都被安置在福州某兩間福利院。

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