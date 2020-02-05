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獨家直擊／狂貼大字報「不聽話悔終生」！福州封城戰疫　有人在家工作到5月

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▲▼ 。（圖／福州市多位民眾提供）

▲福州市區街頭人煙稀少 。（圖／福州市多位民眾提供）

記者鄭思楠／台北—福州連線報導

武漢肺炎疫情肆虐，截止2月5日，福州市所有區縣都已發佈最嚴防控禁令，宣佈封城，包括人車一律嚴控，村莊社區嚴格封閉等等……。《ETtoday新聞雲》記者採訪了福州當地民眾，直擊疫情霧霾下，福州民眾、企業、政府等「戰疫」小故事。當地民眾紛紛苦笑表示，「希望早日雨過天晴。」

線上APP買菜無觸點配送根本不用出門

為求穩定疫情，福州出台了「最嚴買菜令」，要求防疫期間民眾儘量不出門，宣導每戶家庭每2天由1名家庭成員外出採購生活物資。許多民眾紛紛頭疼，這下買菜都是難事了。

不過，大陸電商這幾年的崛起，讓福州市民面對疫情，這次真的感受到「線上交易」的珍貴。家住在福州市晉安區的鄭姓市民說，現在超市的菜品也不多，而且進超市購物都要量體溫，還要接觸陌生人，「所以我們都傾向於線上買菜，價格也不貴。」

她發給記者看當地一個線上生鮮購物APP的購買頁面截圖，圖片顯示，該APP簡直就是一個「流動菜市」，供應了各類香菇、花菜、綠葉菜等多個蔬菜品種，以及海鮮、肉類等。鄭姓市民說，這裡買菜不僅新鮮，而且價格實惠，「買下來20多元人民幣（約新台幣86元），三口之家還夠吃好幾天。」

她進一步表示，除了可以實惠的買到各類蔬菜，他們送貨上門的服務人員也是使用了無觸點配送，「雖然不能進社區，只能自提或者寄放在保安室，但還是比去超市買安全的多。」

▲▼ 。（圖／福州市多位民眾提供）

▲▼社區嚴格封閉嚴控人員進出，樓梯間也貼滿告示。（圖／福州市多位民眾提供）

▲▼ 。（圖／福州市多位民眾提供）

IT企業家中工作到5月

福建省人民政府辦公廳1月29日發佈關於延遲省內企業復工的通知，要求省內企業除涉及保障城市運行必需（供水、供氣、供電、通訊等行業）、疫情防控必需（醫療器械、藥品、防護品生產和銷售等行業）、群眾生活必需（超市賣場、食品生產和供應等行業）及其它涉及重要國計民生的相關企業穩定生產、做好服務保障外，其他企業要根據自身情況不早於2月9日（農歷正月十六，星期日）24時前復工。

不過，福州一家上市的IT企業被曝光，日前已通知員工「在家中上班到5月」。4日，福州一位美妝網紅發文證實，男友公司通知說5月前都在家辦公了，上上下下估計4、5千人都只能家裡蹲。該網紅還在評論區進一步解釋，「可能人多，考慮到傳染問題吧。」

記者隨後詢問該企業的一位林姓員工，他表示，目前還沒有，只是這一周現在家裡遠程辦公，之後是否去辦公室，要看疫情變化，目前還在等待高層通知中。隨後，他還傳給記者一份企業內部的復工通知，上面顯示，公司將不早於2月9日24時前復工，「多年來，公司為實現電子化辦公打下了良好基礎，即便大家不再辦公室，也能確保公司有序運轉。」

林姓員工說，自己公司有自己的電子化辦公軟體，有自己的AI高管，可以協助現實中的高管，實現智慧審批、管理等一系列智慧。他說，目前5月上班的消息也只是流傳，「如果確定，一定會有文件下發通知。」

▲▼ 。（圖／福州市多位民眾提供）

▲福州一IT企業家中工作到5月。（圖／福州市多位民眾提供）

大街擺放大字報喊話「不聽勸阻悔恨有你」！

除了大型城市，很多小縣城也已經疫情嚴重。目前，福州市羅源縣3日緊急公佈了一對已經確診患病的夫妻的移動軌跡，他們1月從武漢返鄉後，在幾天的時間裡，幾乎把全縣公共區域逛透透，給當地的防疫工作造成了重大壓力。

羅源防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作應急指揮部甚至急了，在當地多公共區域醒目位置擺放超大紅底大字報，上面直接喊話，「確診病例，小店一碗麵，排查多人隔離醫學觀察，教訓深刻；身邊有人隱藏感染，街頭巷尾小店鋪，聚餐堂食閒談不停勸阻，悔恨有你！」

▲▼ 。（圖／福州市多位民眾提供）

▲羅源城區擺放大型大字報。（圖／福州市多位民眾提供）

據悉，當地非涉及居民生活必需的公共場所已經一律關閉。羅源縣一位29歲的林姓民眾發了一段小影片給記者，影片中，一條街道的一整排商戶都紛紛貼上封條，全部關門大吉；街上人煙稀少，幾乎少有人外出走動，仿佛一座死城。

目前，羅源縣已經宣佈，從2020年2月5日零時起，對村莊、社區、單位及聚集性活動實行嚴格的管控措施。公告顯示，凡是組織聚集性活動（包括但不限於聚餐、聚會、打牌等娛樂以及各類民俗活動等）以及提供聚集性活動場所的人員，一律由公安機關依法查處，構成犯罪的依法追究刑事責任；凡是參加聚集性活動的人員，一律強制集中隔離觀察。

▲1-武漢肺炎防護路線圖。（圖／黃麒文 製作）

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