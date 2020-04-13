福州連結車撞民宅9死8傷！煞車失控側翻「2棟房子變廢墟」

福建省福州市2日驚傳一起嚴重的工業意外。據《海峽導報》報導，福州市倉山區城門鎮一座還在建的橋樑在下午4時許突然倒塌，當場壓毀一個用木板建造的房屋，已經造成2人死亡、4人受傷，現場照片令人膽戰心驚。目前，傷者已被送院，無生命危險。