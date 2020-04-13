福州連結車撞民宅9死8傷！煞車失控側翻「2棟房子變廢墟」

記者蔡紹堅／綜合報導
福建省福州市13日發生一起重大交通事故，一輛運載水泥管樁的聯結車側翻撞上路邊2棟民房，造成貨車駕駛在內共9人死亡、 8人受傷。
根據陸媒報導，事故發生在上午6點多，一輛聯結車行經福州市羅源縣渡頭村路段時，遇到長下坡路段，剎車失靈、車輛失控後偏離主車道，側翻撞上路邊2棟民房，駕駛當場死亡，已造成9人死亡、 8人受傷。
目前，事故傷者已送醫院救治，事故調查及其他善後工作正有序開展，交通恢復中。
▼民宅嚴重受損，一旁的汽車也受波及。（圖／翻攝微博）
記者蔡紹堅／綜合報導
福建省福州市13日發生一起重大交通事故，一輛運載水泥管樁的聯結車側翻撞上路邊2棟民房，造成貨車駕駛在內共9人死亡、 8人受傷。
根據陸媒報導，事故發生在上午6點多，一輛聯結車行經福州市羅源縣渡頭村路段時，遇到長下坡路段，剎車失靈、車輛失控後偏離主車道，側翻撞上路邊2棟民房，駕駛當場死亡，已造成9人死亡、 8人受傷。
目前，事故傷者已送醫院救治，事故調查及其他善後工作正有序開展，交通恢復中。
▼民宅嚴重受損，一旁的汽車也受波及。（圖／翻攝微博）
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※