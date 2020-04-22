他腦中風「連轉2家醫院」救治　8天後確診新冠肺炎…已急速傳染35人！

▲哈爾濱機場旅客戴口罩防疫。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

在醫院期間1人傳染35人，入住普通多人病房，傳染對象包括醫護人員……。近日，黑龍江一名新冠肺炎確診患者傳染多人的病例引發關注。目前，患者正在黑龍江省傳染病院治療；哈爾濱也已對35名醫院交叉感染患者全部採取隔離救治措施。

據《北京青年網》報導，家住哈爾濱市道外區的87歲陳男是一名近期確診的新冠肺炎患者。4月17日，哈爾濱市應對新冠肺炎疫情工作指揮部通報，緊急尋找4月2日至4月9日曾與他有過交集的人員。截至4月19日，他在醫院期間已經直接或間接傳染35人。

4月2日，陳男因頭疼，乘坐兒子私家車到哈爾濱市第二醫院就診，被醫生診斷為腦中風，住院治療。6日，他被轉送哈爾濱醫科大學附屬第一醫院救治， 10日確診感染新冠肺炎。

據悉，陳男是因為聚餐而感染新冠肺炎。哈爾濱市疾控中心調查發現，3月29日，他曾與家人及兒子的朋友共7人聚餐。因兒子的朋友於4月9日確診新冠肺炎，之後他和2個兒子相繼確診。此後，由陳男形成的傳染鏈，通過2家醫院大面積地急速擴散。

▲哈爾濱新冠肺炎疫情嚴峻。（圖／翻攝哈爾濱日報）

4月2日，陳男住進哈爾濱市第二醫院。截至4月19日，與他在同一病區的醫護人員、病友及家屬等有24人陸續確診新冠肺炎，其中包括1名醫生、2名護士。被傳染的哈爾濱市第二醫院李姓醫生，是他同病區患者的主治醫生；而劉姓護士曾轉運他到CT室做檢查。

4月6日，陳男因出現發熱症狀，由家人呼叫120急救車轉送到醫療水準更高的哈爾濱醫科大學附屬第一醫院。當天，他住進呼吸內科一個8人間病房。目前，該院同病區患者、患者家屬及保姆等共11人確診新冠肺炎。

4月17日，黑龍江省紀委監委下發通報，對哈爾濱市副市長陳遠飛、哈爾濱醫科大學副校長傅松濱、哈爾濱市第二醫院院長徐勇等18名黨員幹部和公職人員問責。其中，給予陳遠飛政務記過處分，給予傅松濱黨內警告、政務記過處分，給予徐勇撤銷黨內職務、行政撤職處分。

這起感染事件也給其他地區敲響了警鐘。疫情防控部門人士表示，當務之急，醫療機構要抓緊建立起與疫情常態化防控相適應的診療秩序，守緊「院門」，加強全員院感培訓，對不同感染風險科室實施分級、動態管理，加強發熱門診等重點科室院感專業力量配備。

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