磐石艦出大包！蘇貞昌曝蔡英文主持國安會議現場：倒沒看到她發脾氣





▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者宋良義攝）

記者賴文萱／台北報導

海軍磐石艦群聚感染衝擊國內新冠肺炎疫情，行政院長蘇貞昌21日率各部會首長主持紓困振興進度記者會時被問及，4/20總統蔡英文召開國安高層會議時，她當時的態度如何？有沒有生氣？對此，蘇貞昌表示，總統領導國家，對於任何事情都很嚴謹，同時非常從容、穩定地了解跟指揮，倒沒有看到她生氣、發脾氣。

磐石艦防疫出包，爆發群聚感染，蘇貞昌在記者會中回應總統蔡英文4/20主持國安高層會議時的態度，他說，總統領導國家，對於任何事情都很嚴謹，同時非常從容、穩定地了解跟指揮，倒沒有看到她生氣、發脾氣，「她發脾氣對於國家大事大概不會有」，但人總是人，小事情也許會發脾氣，這個都很正常。

對於敦睦艦隊在防疫期間仍出海一事，蘇貞昌也說，敦睦艦隊航訓沒有問題，這是應該做的，也做得很好，但防疫部分確實出了狀況。他表示，總統也明白指示要誠實，從誠實來面對，就會把各種問題解決，也許軍中有長期規範，經過這件事情，相信國軍會很快依總統命令改好、做好，希望各界能給時間，相信他們可以做得很好。

另外，對於國防部懲處名單跟報告是否覺得足夠？蘇貞長說，國軍如何懲處是總統職權，他不評論，但總統說要誠實面對，國防部長也自請處分，昨天也說是第一階段最初步的調查，未來還會有更完整的內容，之後也還會究責，這是一步步來做。

▲行政院上午舉行紓困記者會，由行政院長蘇貞昌親上火線解說 。（圖／記者李宜秦攝）

至於有媒體問及，磐石艦後續效應恐擴大，現在可能擴及到台南、高雄等地，台南市長黃偉哲也直言不排除封城，行政院如何準備超前部屬，是否有可能派副院長陳其邁南下擔任封城指揮官？對此，蘇貞昌直接請衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中來回答。

陳時中表示，這次發生敦睦艦隊這樣，屬於突發狀況，大家要謹慎以對，但台灣接近10天沒有本土病例，封城問題應該要從世界局勢、各地方狀況去考慮，強調台灣還沒到封城時候，離那個還非常遠。