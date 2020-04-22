和老公吵架！狠母「14樓開窗丟下2歲兒」　下秒繼續吵…童屍躺地面無人理

▲事發社區。（圖／翻攝自津雲）

記者鄭思楠／綜合報導

母親將剛會走路的親生兒子從14樓扔下？這令人難以置信的事件，去年底就發生在安徽省合肥市。一位年輕母親事發當日和老公吵架，竟產生了帶著孩子一起跳樓的想法，隨後立馬把孩子扔出窗外，自己卻被老公攔下。可憐的孩子從14樓墜地，當場爆頭慘死。

據《澎湃新聞》報導，事發2019年12月30日下午4點多，狠心母親李敏（化名）將自己的親生兒子從14樓的家裡扔了下來。社區另外一位住戶王芸記得，孩子被從樓上扔下後30分鐘裡，孩子父母始終沒有從樓上下來。

當時，王芸聽到樓下有動靜，於是下樓看看情況，「一群人圍著一個小孩，還有社區清潔工在摸小孩的脈搏；當時下午4點多，孩子已經沒有動靜了，地上也沒有血，孩子仰面躺在地上。」

▲和老公吵架，母親把2歲兒子從14樓扔下。（圖／翻攝自津雲）

與此同時，14層樓窗口處一位女性正在大喊大叫，鬧著要從窗戶跳下去，被裡面的人拉住不讓跳樓。「那是孩子的父母，」王芸記得，「他倆一直在樓上吵鬧著，我在下面圍觀了半小時，孩子父母始終沒有下來，看看孩子掉下來後的情況。」

社區保潔林強回憶，「當時一堆人圍著小孩，沒有人敢碰他，我走到小孩旁邊，伸手摸他的脈搏，發現不跳了，然後聽他胸口的聲音，也沒有了心跳聲。」他趕忙喊周邊人報警、並撥打120急救電話，「孩子沒有出血，但是後腦勺的位置凹進去了一大塊。」他也證實，自己在現場的半小時內，孩子父母始終沒有下樓看孩子，也沒有任何孩子親屬過來。

事發當晚，母親李敏就被警方帶走，4月21日被批准逮捕。事後，她對自己的行為後悔不已，哭訴想念自己的孩子。她供述，自己和丈夫經常發生爭吵，對孩子的教育方式也存在分歧，當天從客廳一直吵到陽台，受丈夫話語刺激，一時衝動才產生帶孩子跳樓的想法。

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▼涉事住戶家門口。（圖／翻攝自津雲）