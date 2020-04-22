收到警示簡訊！她打1922罵1小時：我去過什麼地方？　釣出客服高EQ回應

▲海軍敦睦艦隊爆出群聚感染，指揮中心隨即針對全台24萬名民眾發出足跡熱點警示簡訊。（圖／記者陳世昌攝）

記者陳俊宏／綜合報導

敦睦艦隊爆發群聚感染，其中官兵足跡仍遍及整個台灣，指揮中心隨即發簡訊公布染疫官兵的足跡，呼籲民眾收到需多加注意，最好行自主健康管理14天，有疑慮也可以打免付費「1922」防疫專線。對此，有網友透露，有收到簡訊的人打電話去1922罵一小時，結果此文釣出1922客服人員的高EQ回應。

中央流行疫情指揮中心疫情監測組長周志浩21日表示，20日1922一共接到4萬6992通，是指揮中心開設以來最高的一天，也因電話進來太快，早上接通率比較低，大概56%左右；但緊急調員人手後到傍晚，晚間已可達90%以上。

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▼一名1922客服人員透露，「其實類似這種不分青紅皂白亂罵的不少。」（圖／示意照／CFP）

海軍敦睦艦隊爆出群聚感染，指揮中心隨即針對全台24萬名民眾發出足跡熱點警示簡訊。有網友20日在「爆怨公社」臉書社團發文，替1922客服人員抱怨，「朋友的同事有位親戚竟然打電話去1922 大罵一個小時，說簡訊造成恐慌，還逼問人家她什麼時候去過什麼地方，並且留電話要求明天要給答案。」

原PO說，「請問這個提醒簡訊需要給妳什麼答案？1922防疫專線並不是讓妳講這些無關緊要的話，1922防疫專線人員已經很辛苦了，拜託不要再增加他們的辛苦好嗎？」

該文發出後，一名1922客服人員高EQ留言，「其實類似這種不分青紅皂白亂罵的不少，我們只能靜靜聽對方罵，罵完再掛電話，不會太放心上。反而感謝的這種，會一直記著，讓自己心情好好的。」