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3成護師憂欠裝備！防護衣缺碼繼續穿　遮不到脖子只能戴「髮帽」擋

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▲▼醫護撐人命誰來撐醫護。（圖／記者陳家豪攝）

▲臺灣護理產業工會、台灣基層護理產業工會、臺大醫院企業工會護理師召開聯合記者會。（圖／記者陳家豪攝）

記者嚴云岑／台北報導

新冠肺炎台灣確診來到425人，台灣護理產業工會與台灣基層護理產業工會針對「個人防護裝備」與「人力配置」發放問卷調查，4天內回收424筆回覆，結果有3成認為N95口罩、防水隔離衣、護目鏡等嚴重不足；醫院大幅調動人力，也讓不安全跨科支援、護病比過高的情性，在疫情爆發後平均高達7成，進4成護理人員更在超出負荷的工作下，被迫承擔發口罩、調查旅遊史等額外業務。

請繼續往下閱讀...

台灣護理產業工會代表張子珩護理師表示，該份問卷是在3月16日至20日發出，填寫的424名護理人員，8成是在醫院工作、2成在診所、長照機構，平均年資在8年左右。

張子珩提到，新冠肺炎爆發之初，醫事人員已於2月經歷一波防護裝備匱乏，卻依然被迫執業危險，雖然中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中3月11日發布「致護理台灣隊」一文，保證物資充足，但5天後蒐集的問卷中，卻仍有近3成基層護理人員認為N95口罩、防水隔離衣與面罩、護目鏡等必要防護裝備明顯不足。

▲▼醫護撐人命誰來撐醫護（圖／記者陳家豪攝）

▲3成護師憂無裝備！防護衣缺碼繼續穿，遮不到脖子只能戴「髮帽」擋。（圖／記者陳家豪攝）

張子珩舉例，防護裝備不足包括N95口罩缺號、過期、密合度不佳，當護理人員向院方反應，卻得到「你繼續用沒關係」等回應。另外，手術房護理師甚至反應不論幾台刀，一整天都只用同一副口罩，增加交互感染之風險；而部分護理醫師穿防水隔離衣時會戴多餘的粉紅色「髮帽」，是因為隔離衣沒有遮到脖子，讓護理人員必須要額外著裝補足。

她呼籲，指揮中心應比照口罩國家隊成立「防護衣國家隊」，緩解前線護理人員的焦急與無奈。

臺大醫院企業工會理事吳政廷護理師也提到，在疫情爆發後，醫院開始大幅調動人力，加上防疫病房設置與檢疫人力需求上升，迫使許多護理人員調動到與自己專業不同的病房支援，在陌生的環境中與陌生的團隊合作照顧陌生的病人，皆造成護理人員身心俱疲與病人安全之危機。

▲▼醫護撐人命誰來撐醫護（圖／記者陳家豪攝）

▲工會表示，4成護理人員在疫情爆發後超額負荷。（圖／記者陳家豪攝）

此外，醫院因為防疫業務增加、人力卻未調整，近4成護理人員在早已超出負荷的工作下，承受額外業務，例如門禁政策中的訪客登記、調查旅遊接觸史、單張填寫、門禁政策解說、發放照護者口罩等等業務將全數落在病房護理師身上，不但壓縮照護時間、降低護理品質，甚至屢屢遭到病人與家屬刁難。

吳政廷提到，院方罔顧勞動權益的管理手段、不問負荷的工作分派以及長年積弊的護病比問題，皆讓護理人員身心俱疲，恐將導致人力潰堤與防疫破口。工會今日也聯合呼喊「防疫欠裝備，醫護超狼狽」、「補齊護理人力，拒當免洗餐具」等口號，呼籲政府強制醫院以盈餘改善護理人力，違反者更應評鑑降級作為懲罰，並不得請領防疫獎金。

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