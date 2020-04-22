湖北類包機兩航班接回460人　2歲心臟病童與通緝犯同機

記者黃翊婷／綜合報導

第二批湖北類包機兩航班分別在20日、21日接回460名返台民眾，其中包含外界關注的2歲心臟病女童。此外，與女童搭乘同班機的還有一名台中地檢署發布的通緝犯，落地之後交由航警局刑警大隊負責拘提，並與檢察官進行遠端偵訊。

▲類包機兩航班一共接回460人。（圖／記者林敬旻攝）

第二批類包機的第一班次在20日晚間9時24分飛抵桃園機場，機上乘客總計231人。指揮中心21日表示，包機上共有3人送醫，其中2人有症狀、1人陪同，但採檢結果均為陰性，其餘均已安置於國內檢疫所，將陸續安排採檢並完成14天集中檢疫。

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接著，第二班次也在21日晚間9時許抵台，本次班機不含機組人員，原本應該搭載的人數為235人，但有6人（4大2小）到場後因為「證件問題」未能登機，最後一共搭載229人（175名成人、53名兒童、1名嬰兒），其中包含外界關注的2歲心臟病女童，另外還有一名台中地檢署發布的通緝犯。

▲完成任務的機組人員對媒體比讚。（圖／記者陳雕文攝）

由於女童在上飛機前3天曾出現嘔吐等症狀，抵台後已在媽媽的陪同下前往醫院；通緝犯也在落地之後交由航警局刑警大隊負責拘提，並與檢察官進行遠端偵訊。順利完成接送任務的華航空服員以及機師乘坐客運離開時，還開心向記者揮手致意外，並用大拇指比出一個讚。

另外還有一名三十多歲的陸配向《ETtoday新聞雲》透露，去年12月回河南幫妹妹處理家事，過年前去武漢探視患有白血病等慢性病的雙親，沒想到遇上疫情爆發，就這樣被困在武漢將近3個月，為了照顧父母沒有趕上最早的2月3日、3月10日兩批專案包機，後來政府拍板第一批類包機時，武漢仍處於封城階段，也無法搭乘，直到4月間聽聞同樣嫁到台灣的「老鄉」談起，才知道有第二批類包機，最後吊車尾報名成功，總算回到台灣與丈夫、孩子團聚，「不然差點就悶出神經病來了」，她衷心感謝台灣政府和各方的協助。

▼最後報名趕上第二批類包機的陸配。（圖／滯留湖北民眾提供）