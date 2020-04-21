湖北類包機最高齡搭乘者90歲　1人發燒38度送醫「採檢出爐」

▲4月20日類包機接返滯留湖北231位台灣人，晚間9時21分左右降落桃園機場後，進入機棚檢疫，人員送往新竹、湖口等各地檢疫所。（圖／湖北台胞返鄉救援會提供）

記者嚴云岑／台北報導

湖北第二批類包機20日晚間9點24分搭載231名滯湖北台人抵台，指揮中心今（21）日表示，第三班包機共3人送醫，其中2人有症狀、1人陪同，但採檢結果均為陰性。此次包機旅客中，有38位是12歲以下兒童、12位是65歲以上長者，最高齡90歲；另有1名孕婦與2名行動不便者。

根據《ETtoday新聞雲》掌握消息，第一架包機有2人經採檢分別出現發燒、流鼻水及咳嗽症狀，2輛救護車，一輛載著發燒、喉嚨痛的男子，另一輛則載著咳嗽的小朋友，由媽媽陪同送醫，3人疑似是「一家三口」，不過指揮中心在新聞稿中並未證實此事。

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▲湖北類包機231台人返國，有3人出現症狀送醫。（圖／記者陳以昇攝）

指揮中心醫療應變組副組長石崇良表示，昨天在機場作業過程中，有發現一名30多歲男體溫超過38度，另有1名兒童在上機前3天因為有出現症狀，同時在詢問過程中也出現嘔吐症狀，由母親陪同就醫，分別送往醫院負壓隔離病房進行觀察，3人上午採檢結果出爐，均為陰性，其餘分別送往2處集中檢驗所安排集中檢疫14天，但所有入住者上午都沒有發燒，也陸續在中午前完成採檢，採檢結果很快就會出爐。

中華航空執飛的定點定時指定航班（類包機），分別安排20、21日晚上兩架次，從上海浦東機場飛台灣桃園機場。第一架包機共有231人完成登機，包括成人193名，小孩33名，嬰兒5名，另加上機組人員14人後，全機合計共245人。