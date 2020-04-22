爭取續約失敗！中油再拔14座Gogoro換電站...撤除地點曝光

▲Gogoro推VIVA Plus豪華版搶攻綠牌市場。（圖／記者張慶輝攝）

記者楊庭蒝／綜合報導

Gogoro Network團隊日前在官方網站公告，旗下14座位在中油分佈於台中、彰化、南投地區的GoStation® 電池交換站因為合約原因，將在6月起陸續撤除。雖然中油14日才宣布，今年將再建置216座充換電站，但1周後卻又出現不願再與Gogoro續約的情況發生，也增加中部的Gogoro車主的不便。

其實這不是中油第一次不與 Gogoro 續約，早在2019年中油就曾將換電站改為公開招標，在原先與Gogoro的合約到期後，就大舉撤下38座位在中油加油站的電池交換站，改由得標的光陽Ionex設置換電站。

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Gogoro Network指出，團隊已盡力爭取續約，但台灣中油公司在多方考量後，決定不再與Gogoro Network續約，因此，這14座 GoStation® 電池交換站將會在6月起陸續停止電池交換服務，對於將受影響的用戶，除了可到周遭既有的站點交換電池外，也將持續增設新的站點，提供便捷的智慧電池交換服務。

近期受到疫情影響，意外活絡了機車市場，國內機車銷量較去年同期有顯著提升，不過電動機車的銷量雖然較2月成長不少，但在油價持續探底、補助金額減少的影響之下，第1季反而較去年同期大減15%。

綜觀整體機車市場，在3月的銷售數字表現上，由光陽以唯一突破3成佔比穩坐龍頭、三陽與山葉分佔2、3位的局面，Gogoro睿能雖然仍排在第4位，而油電銷售比例上，則是分別繳出64,189台與10,309台，若放大到整個第1季來看，油車更是以166,990台力壓電動車的19,637台，呈現「9：1」的局面。

撤除地點如下：

中油五權西路加油站、中油石岡豐勢路加油站、中油振興路加油站、中油大雅中清路加油站、中油北屯加油站、中油后里加油站、中油大肚加油站、中油烏日加油站、中油沙鹿加油站、中油龍井加油站、中油追分加油站、中油彰化加油站、中油南崗三路加油站、中油溪州加油站

