單位1/4都菜鳥！護理師憶除夕「台商湧國門」景象…不捨：同仁打給我哭訴壓力大

▲護理師除夕時就開始奮戰到現在。（圖／護理公會全聯會授權提供，下同，請勿任意翻攝以免侵權）



文／護理師羅文惠

我是和平醫院負壓隔離病房代理護理長，自1月份單位開始收治新型冠狀肺炎病人至今，回想這段歷程心中真是百感交集。還記得去年12月31日那天病房護理同仁開心相偕參加跨年活動，我看著網路及新聞媒體不斷播放武漢疫情相關新聞，敏感的我，腦中不斷思考-若疫情延燒到北臺灣，我該如何帶領團隊面對這一場戰役，以下是我這三週實戰經驗的心情故事。

不斷學習與親自教導

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身為負壓隔離病房的我們，每年都比其他病房同仁接受更多傳染病教育訓練及傳染病防治醫療網緊急應變計畫的演習。我嗅到中國大陸疫情日益擴展，也預期春節期間台商返國農曆年節人數勢必增加，我開始帶領著護理團隊備戰，不斷演練疫情來臨時的穿脫隔離裝備、照護流程與採檢步驟等，將每個步驟與細節不斷精進與熟悉。

單位內有1/4未滿半年的新進人員，自己就像母雞帶小雞般的呵護及指導新手，親自查檢每位同仁工作完整性，每個流程正確性，深怕漏了哪一個重要環節，擔心同仁面臨新聞媒體帶來的恐懼及壓力；我無時無刻都在思考，希望能把每一件事情做好，並能制定出最好的工作規範及盡力安撫同仁的心情及壓力，以守護我們的病人及醫護團隊在安全環境下得到身心靈妥善之照顧。

關心與傾聽

除夕當晚，我們面臨到大陸地區由松山機場進入國門的返鄉人潮，接獲衛生局指示本病房需接收機場發燒及感冒症狀之個案，經急診發燒篩檢站直入病房病人數比預期的還要多，我看見年資只有半年的新進同仁臉上充滿恐懼及不安，畢竟這些年輕的學弟妹們未經歷SRAR洗禮，也未曾有穿戴如此高規格的防護裝備，我陪伴在他們身旁並告訴她們：「我會陪著您一起接病人、照顧病人，您就照您平常演練做就可以了」。

每完成一個流程或每件照顧活動後，我都會鼓勵他們「你做的很好」、「您做對了」、「您工作的熟悉度更純熟了」，我看見同仁臉上每天都有些許柔和的變化，工作表現也越加沉穩，他們身上也流露出自信的神情。為了讓單位同仁有安全感，我告訴同仁：「任何時候我一定會陪著你們」，因此我隨身攜帶電話，24小時接受電話詢問與同仁下班時後的情緒抒發，並主動關心當天上班同仁狀態是否安好；記得有一天，同仁哭著打給我，哭訴著壓力很大，而我不斷的安慰並鼓勵他：「老天爺不會讓那麼優秀的護理師被擊倒的，我們一起加油！」。

▲護理師們每天並肩作戰，堅守第一線守護國人健康。

護理師的使命

單位護理師編制13人，大多是年輕的孩子，沒有太多的臨床經驗，但戰鬥狀態與合作力十足，積極主動，整體士氣佳，歷經2週實際臨床照顧及彼此分享照顧經驗，護理同仁的焦慮、恐慌及不安也漸漸消失了。令人感動的是，在年節期間，院長、醫務長、護理科主任、督導長每天皆親自到場關心，並與我們並肩作戰，護理科調派白班、夜班各2線值班護理長坐鎮，並協助急診發燒篩檢站及我們負壓隔離病房；同時也緊急關閉一個內科病房，將該單位15名護理師調整到我們單位來支援，人力加入後，讓同仁感覺不再有孤軍奮戰、後繼無援，也深感最大的溫暖及最強的力量。

感謝院長每天來院啟動疫情會議，讓工務、總務等行政人員即時提供我們各項需求及物資。這段期間要感謝的人太多，我深刻體會要打贏一場戰役，一定需要大家同心協力。我始終相信「和平守得住、台北守得住」的信念，我們團隊在感染科胡主任與護理科主管的帶領下，一起捍衛傳染病防治醫療網的使命，我們護理師是最無懼的戰士，站在第一線的我們已準備好了！

本文經「護理公會全聯會」授權刊登