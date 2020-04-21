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跨國假投資真詐騙　南警成功阻詐130萬元

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▲台南市警三分局顯宮派出所所長毛奇揚（左）等人，與台銀行員合力成功阻止被害人受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市警三分局顯宮派出所所長毛奇揚（左）等人，與台銀行員合力成功阻止被害人受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局顯宮派出所前接獲轄內台銀行員通知，33歲侯姓男子欲匯款美金43000元至美國戰友之聲公司，經台銀孫、黃兩位行員關懷提問，並查證匯款資料後驚覺有異，通報警方到場協助，成功阻止侯男匯款，成功阻詐新台幣約130萬元。

市警三分局顯宮派出所所長毛奇揚獲報後，立即到場關懷詢問，侯男表示係在網路社群軟體，看到美國戰友之聲公司，因要發展app業務而需要有興趣的人一同投資，但要先行匯款才可加入投資的行列，並宣稱在公司股價上漲後，可以獲得相當好的獲利。

▲台南市警三分局顯宮派出所所長毛奇揚（左）等人，與台銀行員合力成功阻止被害人受騙。（圖／記者林悅翻攝，下同）

經警方委婉告知侯男，此為詐騙集團常見「假投資、真詐財」手法，且近期有類似詐騙案例，均以跨國虛構的公司為障眼法，再以投資獲利高及能賺取高額的傭金為號召，騙取投資者的信任而將金錢匯入其所指定的帳戶，順利達成詐騙金錢目的；又因所投資的公司係在國外，追查相關事證亦有相對難度，侯男才恍然大悟並承諾不會匯款，並對警方及行員適時攔阻他匯款保護其財產之舉，深表感謝。

市警三分局呼籲，投資應透過合法管道賺取合理利潤，高報酬率投資標的，必定伴隨高風險，如有標榜高額獲利、穩賺不賠、獲利來源不明或獲利率顯然不合理之情形應避免投資，更勿輕信網友來路不明之投資管道，若對方宣稱穩賺不賠，獲利又超乎尋常，即為假投資真詐財之警訊，小心求證仍為防詐之不二法門，有任何疑問歡迎撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。

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