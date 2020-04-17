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酒駕、毒品零容忍　南警全市同步威力掃蕩見真章！

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▲台南市酒駕、毒品零容忍，市警局全市同步威力掃蕩執行路、臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市酒駕、毒品零容忍，市警局全市同步威力掃蕩執行路、臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市區近日發生1件酒後駕車撞死晨運婦人肇逃案，台南市警局於4月16日全市同步執行取締酒後駕車及掃蕩毒品，並持續列為專案執法取締勤務。

▲台南市酒駕、毒品零容忍，市警局全市同步威力掃蕩執行路、臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警交大表示，台南市2019年1-3月因駕駛人有飲酒肇事發生288件，造成422人傷亡，台南市警局長周幼偉表示為嚴正遏止駕駛人仍抱持「僥倖」、「我沒醉」心態上路也無懼於社會民忿與法令之規範，已指示各分局因地制宜依照轄區特性規劃其他時段及地點取締勤務。

▲台南市酒駕、毒品零容忍，市警局全市同步威力掃蕩執行路、臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通警察大隊統計，2020年1-3月取締酒後駕車共1638件，較去年同期增加83件（增加5.34％），又因駕駛人飲酒肇事計發生248件，造成313人傷亡，較去年因飲酒肇事減少40件（-13.89％）、減少109人傷亡（-25.83％）。

▲台南市酒駕、毒品零容忍，市警局全市同步威力掃蕩執行路、臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交大指出，本次專案勤務除加強取締酒後駕車外，亦重視毒品問題。毒品不僅危害社會，甚至拖累家人；而且毒品容易與槍枝、幫派、竊盜、搶奪等犯罪型態融合，衍生其他治安事件。因此，新冠肺炎防疫期間，台南市警方治安不打烊，除全力投入防疫工作外，也藉由取締酒駕及毒品掃蕩行動，透過「案件同步查緝、易涉毒熱點與酒駕路段全面臨、路檢」整合性策略，建立區域聯防機制。並針對查獲之毒品案件，持續「向上溯源、向下刨根」，以有效瓦解毒品犯罪集團，進而減少毒品衍生之治安案件，提供民眾生命、財產安全之具體保障，朝向無毒大台南的目標前進。

▲台南市酒駕、毒品零容忍，市警局全市同步威力掃蕩執行路、臨檢勤務。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，市府對於酒駕、毒品沒有任何容忍空間，市民的安全是警政及市政重點，「酒駕」交通惡習造成用路人傷亡案件幾乎每日可見、而吸毒者衍生之治安事件亦層出不窮，警察局除持續嚴格取締酒後駕車、溯源追查供毒藥頭之執法強度外，並深切呼籲民眾重視其他用路人之安全、發現違法事證立即撥打110通報警方。

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