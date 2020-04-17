最「毒」賓士車！後廂音響成暗艙　南警拆封驚見「毒品超商」

▲台南市刑警大隊查獲黃姓男子，涉嫌藏毒於賓士車汽車音響密閉暗艙內，起獲安非他命等大批毒品。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市刑警大隊偵四隊，據報循線破獲一起毒品案，查出販賣毒品的黃姓男子，將毒品藏在其賓士車汽車音響密閉暗艙內，警方起獲安非他命5包178.7公克、一粒眼30粒、毒品咖啡包16.7公克、不明毒品粉末14.6公克等各式毒品，全案依毒品罪嫌送辦，並擴大偵辦中。

台南市刑警大隊偵四隊，於今年3月初，接獲某社區管委會情資，有一綽號「肉粽仔」，持有安非他命販賣牟利，復經該隊過濾調查資料，查知綽號「肉粽」即是黃姓男子，平日活動於台南市安平區、東區、仁德區，以販賣毒品牟利，目前租屋於台南市安平區健康路三段。

案經報請台南地檢署主任檢察官指揮偵辦，續經１個多月過濾分析蒐證，並掌握黃嫌安非他命藏匿於名下所有賓士汽車後，向台南地院聲請該賓士車搜索票，於4月16日上午11時46分許，在黃嫌所駕駛之賓士車後車箱音響密閉暗艙內，起獲第二級毒品安非他命5包178.7公克、一粒眼30粒、毒品咖啡包16.7公克、不明毒品紛末14.6公克、電子磅秤1台、夾鏈袋3包。

偵詢時黃嫌坦承持有大量安非他命等毒品，惟否認有從事販毒行為，另稱為躲避警方臨檢盤查，特意另於後車箱音響設計一個密閉暗艙，從外表眼視及手摸檢視均無法看出有疑點，也無法打開，須有特製之搖控器對準該音響方能破解打開，打開1秒鐘後，若無動作該音響會自動再關閉。

幸經警方人員鍥而不捨，持手電筒從空隙中看出端倪，黃嫌自知無法隱藏，自嘆「魔高一尺，道高一丈」，終於配合打開，起獲上開毒品違禁物。全案偵訊後將黃嫌依涉嫌毒品罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續擴大溯源追查其毒品來源中。

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