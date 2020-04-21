酷碰券排除悠遊付　議員憂遭殲滅⋯喊話北市硬起來

▲酷碰券排除悠遊付，悠遊卡公司表示將極力爭取。（資料照／記者楊亞璇攝）

記者楊亞璇／台北報導

新冠肺炎疫情衝擊產業，中央研擬發放酷碰券振興經濟，打算透過電子支付刺激消費，然而悠遊付卻未被納入合作對象。北市多名議員21日在議會交通委員會，要求悠遊卡公司積極爭取、硬起來，否則會遭到殲滅。對此，悠遊卡公司董事長陳亭如強調，悠遊卡一年活躍卡數2000萬，「沒有悠遊卡，這個振興怎麼夠廣泛呢？」會積極與中央爭取。

汪志冰說，當初悠遊卡被排除，基本的原因是什麼？悠遊卡公司做了哪些努力？柯文哲去年5月信誓旦旦說，6個月內殲滅敵軍，看起來是市佔率非常高的一卡通，市佔率將近30%，到現在快要一年的時間了，到底敵軍被我們殲滅了沒有？她認為離殲滅敵軍還有一段距離，在這種狀況下，如何讓悠遊付能夠在參與酷碰券？呼籲積極一點、硬起來。

徐弘庭質疑，當初中央成立台灣行動支付「台灣PAY」時，悠遊卡公司也有投資，同時做悠遊付，又投資競爭對手？認為當時出錢了，如今又被排除，很不公平。董事長吳嘉沅說，當年是政策配合，財政部要做這件事，經過董事會通過。徐弘庭強調，悠遊付沒有辦法加入，會面臨會員、特約商店排擠效應，這四個競爭對手本來就比悠遊付大，現在不處理，馬上被殲滅了。

陳亭如解釋，有被經濟部徵詢，經濟部希望從敬老卡協助，談的過程有表達悠遊付參與行動支付，後續有提交資料，經濟部沒有馬上拒絕，稱會考慮，或許第二階段，這答案是比較模糊的，這兩週溝通非常頻繁，上週五還有去經濟部開會，又再去爭取一次，現場有談到機制。

至於殲滅敵軍，陳亭如坦言，「我聽到的時候，也是蠻詫異的」，悠遊付2月拿到執照、5月開發、12月上線，應是有史以來，開發最神速的支付工具，身為電子支付工作者，「最重要的敵軍應是現金」，悠遊卡可以替代650億支付，其他支付工具加起來也是1、200億；悠遊付也是增強悠遊卡，因為目前大家還是使用現金加值，悠遊付可更徹底無現金支付，悠遊付至今有17.7萬會員，預計一年內達到1、200萬會員，有一定的規模，相信成績不會太差。

陳亭如會後向中央喊話，一卡通200萬會員又怎樣，悠遊卡一年活躍卡數2000萬，沒有悠遊卡，這個振興怎麼夠廣泛呢？一個月交易金額是55億，是其他人的加總，「把一卡通跟街口家起來，還不到我們的一半」，她強調很樂意幫忙，讓政策受惠更多人。

陳亭如認為，悠遊卡與悠遊付一起合作，「都同一個客人，為什麼分那麼多工具？」可以拿悠遊卡去消費，回饋到悠遊付，悠遊付只是收回饋的工具就好，這樣讓更多商家、消費者受惠，悠遊付可以幫悠遊卡，代表的是2000萬卡友，呼籲中央應多考慮。