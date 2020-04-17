日本「無差別灑幣」每人發2.8萬　台鄉民提「酷碰券」熱議...坐等結局

▲日本首相安倍晉三。（圖／路透）

記者張嘉晏／綜合報導

日本公民黨黨魁山口那津男15日向首相安倍晉三提議，發放10萬日幣（約台幣2.8萬）給全體國民振興經濟，無資格限制，對此安倍晉三回應「將深入探討可行性」。不過台灣網友對此則提出看法，有人不以為意認為「大灑幣會出現很多問題」，還拿台灣的「酷碰券」做比較。

安倍晉三在本月初原擬發給「收入減少一定比例之家庭」每戶30萬日幣（約台幣8.4萬），不過日前又決定以「發給全體國民10萬日幣」的方向重新進行討論。

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根據日媒報導，若不設收入限制向全體國民發放10萬日幣現金，政府需要超過12兆日圓（約台幣3兆3000億）的資金，和先前的30萬日幣相比，增加預算的部分恐將透過發行赤字國債來籌措。

▲部分台灣網友認為無限制資格發錢，和「大灑幣」的行為沒什麼兩樣。（圖／記者湯興漢攝）

消息傳到台灣的PTT，不少網友無法表示認同，「日本沒有人懂經濟嗎？應該發酷碰券才對啊」、「把奧運的門票錢拿來發」、「發現金會存起來吧」、「電影院沒人，會因為你發錢就敢去電影院消費嗎」、「無條件就是灑錢...這樣做只是增加國家的負債」。

其他人則是討論起我國未來將發行的「酷碰券」，「酷碰券花4千才折1千笑死人啦，這啥要用」、「酷碰券到底誰想用啊，還不如發現金」、「我們酷碰券屌勝好嗎」、「反觀垃圾酷碰券」、「現在有對照組了，看是碰酷券和發錢誰才能真正帶動經濟」。

面對國民黨提出「現金比酷碰券實際」的質疑，總統蔡英文日前發文表示，「紓困」和「振興」的先後順序不同，會採取「紓困發現金、疫情緩和後再加碼發酷碰券振興經濟」的方式進行。

據了解，政府之所以欲以「酷碰券」的形式振興經濟，是為了「避免替代性消費」，若發放現金，民眾拿去買平時就會用到的民生用品，是難以促進經濟的；若是以酷碰券的形式，增加民生類以外的消費，才能活絡經濟動能。

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