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交通部「每月1萬元」薪資補貼入帳了！　遊覽車運將讚：不無小補

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▲▼交通部給計程車、遊覽車司機的「每月1萬元」薪資補貼入帳了。（圖／公路總局提供）

▲交通部給計程車、遊覽車司機的「每月1萬元」薪資補貼已經入帳了。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

行政院及交通部因應疫情發展影響，針對計程車客運業與遊覽車客運業的駕駛人，及小客車租賃業代僱駕駛，4月到6月期間有給予每月定額補貼薪資1萬元，共計3萬元。紓困金自昨（20）日已入帳，已領到款項的遊覽車運將稱讚，不無小補。

公路總局運輸組組長林義勝表示，針對疫情對計程車、遊覽車及小客車租賃業駕駛受到疫情衝擊，行政院及交通部有推出薪資補貼，4-6月每個月提供薪資補貼1萬，總計3個月，公路總局轄下監理所站也全面動員加班受理申請。

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▲▼交通部給計程車、遊覽車司機的「每月1萬元」薪資補貼入帳了。（圖／公路總局提供）

▲司機出示已領到1萬元薪資補貼的匯款紀錄。（圖／公路總局提供）

根據統計，截至昨日止，公路總局已受理4萬5,994件申請案件，昨也將4億5,994萬元補助款撥到申請人帳戶，入帳後存款明細表已加註「院補助款」文字（今日將修正為「行政院發」），讓駕駛人明確掌握收到補助款。

遊覽車駕駛邱金麟表示，昨天已經領到了1萬元薪資補貼，不過因為要扣手續費10元，實際是領到9990元，不無小補。但談到生計受到衝擊的程度，邱金麟說，現在趟數減少很多，周一到五就跑交通車，假日0趟根本沒得跑，苦嘆「很難得能周休二日」。

至於薪資影響多少？邱金麟則說，他是底薪制，現在一個月只能領3萬，這對單身的人還好，不過有家庭的人這薪水根本受不了。

▲▼交通部給計程車、遊覽車司機的「每月1萬元」薪資補貼入帳了。（圖／公路總局提供）

▲監理所主動派員前往各主要計程車排班據點宣傳。（圖／公路總局提供）

公路總局表示，各監理所站目前持續加速受理計程車及遊覽車駕駛人申請作業（兩業駕駛人共計約93,823人），此外，各監理所站也開始受理小客車租賃業代僱駕駛人之申請審核作業。

公路總局說，自4月17日起，即優先針對駕駛人資格明確的遊覽車及計程車駕駛人受理申請作業，動員全國37處監理單位不分假日全力受理業者公司及駕駛人申請辦理。

▲▼交通部給計程車、遊覽車司機的「每月1萬元」薪資補貼入帳了。（圖／公路總局提供）

▲監理所逐一通知各車隊、車行業者一起動員辦理申請作業。（圖／公路總局提供）

首個假日（4月18及19日）期間37個所站均加班加開窗口受理申請，並派員主動前往各主要計程車排班據點、休息區設攤，且逐一通知各車隊、車行業者一起動員辦理申請作業，同時協調銀行加快撥款速度，監理人員挑燈夜戰完成銀行撥款所需建檔傳輸作業，於昨上班日已入帳至完成申請之業者公司及駕駛人帳戶，讓駕駛人拿到補助款項。

公路總局也呼籲，尚未提出申請之駕駛人，儘速檢附應備文件（申請表、存摺影本、相關證明文件）向當地監理機關提出申請辦理，各所站也會持續主動擴大管道佈點收件，駕駛人如有任何申請問題，可請洽詢公路總局各監理機關，以利儘速完成申辦撥付補助款項。

▲▼交通部給計程車、遊覽車司機的「每月1萬元」薪資補貼入帳了。（圖／公路總局提供）

▲各區監理所聯絡電話。（圖／公路總局提供）

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