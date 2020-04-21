爸媽帶3歲娃登玉山！律師秒抓關鍵字　一看照片更嘆：這是我爬象山的裝備

▲一對父母親帶3歲女兒爬玉山，引起網路一陣議論。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

一對年輕父母日前在PTT貼文，分享帶3歲1個月女兒輕裝爬玉山「走在夢想的路上」心得，結果引發網友砲轟，輕忽登高山危險「根本是在玩命」。對此，律師林智群在臉書表示，他也會帶小孩去爬玉山，「大概是我60歲時帶20歲小孩一起上去吧！」直嘆「這樣帶小孩上路，你們真的知道自己在幹嘛嗎？」

林智群在臉書粉絲專頁「林智群律師（klaw)」談論這件新聞，認為關鍵字在「3歲1個月」，接著分享他個人的想法，「嗯我也會帶小孩去爬玉山啊！大概是我60歲時帶20歲小孩一起上去吧！」「玉山是國民登山路線沒錯，但也不是郊山那麼簡單的事情。」

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▲年輕爸爸將艱辛過程記錄po網分享。（圖／翻攝自PTT）

林律師指出，登玉山的時候，到3000公尺左右會感覺吸不到氧，因為氧氣是平地的70%；到近4000公尺時，氧氣變成約平地的60%，「這種事情，大人都受不了了，何況是小孩？更別說高山症的問題。」而且登頂前還有一段碎石坡，雖然現在有搭棚架，但也不是毫無風險。

除了路段、環境條件，林智群也提到，從爸媽的裝備來看，準備嚴重不足，「登山前幾天才去買登山鞋，不帶雨衣只帶雨傘？穿牛仔褲、長T，背包裡面只有兩瓶水、麵包、乾糧？我的媽啊這不是林北爬象山的裝備嗎？」

這樣魯莽的舉動讓林智群直呼「這樣帶小孩上路，你們真的知道自己在幹嘛嗎？」最後律師也小批了一下這對父母，「爸媽說要帶小孩一起走在夢想的路上？嗯這是你自己夢想的道路，但未必是小孩的吧？難道陽明山二子坪不能走嗎？」