「核武狂人」微笑軟化形象　北韓領袖躍國際舞台…金正恩依然謎樣





▲北韓領導人金正恩。（圖／達志影像／美聯社）



文／中央社

北韓領導人金正恩驚傳心血管手術後病危，但消息隨即遭南韓官方與中方消息否認。從瘋狂核試與飛彈試射，到與美國總統川普平起平坐，外界對金正恩始終霧裡看花。

美國有線電視新聞網（CNN）引述美國官員稱華府正「監控情資」，說金正恩「手術後情況危急」。南韓青瓦台與中共中央對外聯絡部隨後都否認CNN報導，認為金正恩沒有病危，南韓甚至指連金正恩有沒有動手術都很難說。

金正恩在父親金正日2011年12月逝世後，接棒成為北韓第三代領導人。被外界視為核狂人的他，在2018年搖身一變成為當紅炸子雞，接連與中、美、南韓領導人舉行峰會，朝鮮半島局勢瞬間從前一年劍拔弩張，轉為雨過天青。

日本「共同社」報導，現年36歲的金正恩是金正日3個兒子中最小一位，曾到瑞士留學，也曾就讀北韓菁英教育體系的金日成軍事綜合大學。

金正恩的妻子為前歌手李雪主，南韓情報機構指出，兩人育有3個孩子。儘管對外界來說，金正恩生活像個謎，但2018年以來，他積極採取外交攻勢，試圖減輕國際對北韓的制裁，以政治家之姿周旋國際舞台。

▲金正恩與中國國家主席習近平見面。（圖／達志影像／美聯社）



2018年3月，金正恩突然造訪北京，與中國國家主席習近平見面，成為金正恩上台以來首度出訪；自此之後，一連串以金正恩為主角的外交大戲接連展開。

2018年4月，金正恩與大他30歲的南韓總統文在寅舉行峰會，是兩韓領導人自1953年韓戰結束以來第3度峰會；2個月後，金正恩接著與美國總統川普於新加坡舉行歷史性首次兩國元首高峰會。這些堪稱世紀峰會的畫面傳到全世界，金正恩的微笑似乎軟化了原本暴虐獨裁者的形象。

隔年2月，川金二會於越南河內登場，結果卻不如外界預期，雙方沒有簽署任何協定，且對破局原因各執一詞。同年6月，川普趁著訪問南韓期間，在板門店共同警備區域（JSA）內的軍事分界線與金正恩戲劇性握手相會，成為1953年7月韓戰停戰後，美國和北韓元首破天荒在板門店相會。

不過雖然川金歷經三次會面，但美國與朝鮮關係至今尚未出現重大實質突破。

▲金正恩與美國總統川普於在越南河內舉行川金二會。（圖／達志影像／美聯社）



事實上，外交轉折出現之前，金正恩主導下的北韓曾進行一系列的核試及試射彈道飛彈，導致兩國關係惡化，川普與金正恩甚至互譏對方為「火箭人」與「老番顛」。

金正恩也有冷酷無情的一面。2017年，金正恩同父異母哥哥金正男，在馬來西亞吉隆坡國際機場遭到毒殺，北韓情報人員被視為是背後兇手。

在北韓對外釋出的照片中，經常可見金正恩手裡叼著菸。除菸不離手，金正恩還是個籃球迷，曾炫耀與前美國職籃NBA明星「小蟲」羅德曼（Dennis Rodman）間的友誼。羅德曼曾多次造訪平壤，拜會金正恩。

如今新冠肺炎（COVID-19）肆虐全球，北韓多次重申境內未出現確診案例，但南韓媒體3月曾引述知情人士披露，北韓有人因違反隔離規定遭槍決。

北韓中央通信社（KCNA）日前報導，金正恩4月11日主持勞動黨中央政治局會議時，呼籲採取更有力的措施來對抗迅速擴散的COVID-19疫情，但並未提及境內是否出現任何感染病例。

根據KCNA公布照片，包括金正恩在內的所有與會者無人戴口罩，或採取梅花座方式保持安全社交距離。

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