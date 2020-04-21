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小龍蝦肉少有腥味！他好奇為何有人愛吃　網曝解答…和這道台灣小吃同理

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▲▼小龍蝦。（圖／記者陳政錄攝）

▲小龍蝦在大陸被視為國民美食。（圖／記者陳政錄攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

小龍蝦在大陸人氣強強滾，就有網友在PTT的Gossiping板上好奇問卦「為什麼中國人愛吃小龍蝦？」文中表示，大陸人吃的是小龍蝦原名美國螯蝦，是一種淡水龍蝦，明明又小隻肉不多、又有腥味，到底為什麼他們這麼喜歡。有人就在留言處曝光解答，原理和台灣的某種特色小吃雷同，話題引發熱論。

這位網友在文中表示，「中國人口中的小龍蝦，當初是日本人在二十世紀初引進中國」，這種小龍蝦原名美國螯蝦，原產於美國加州，是一種淡水龍蝦，因為肉有腥味，所以處理食材時，通常都用比一般料理還要多的香料。

請繼續往下閱讀...

原PO也說「由於其（小龍蝦）生性兇猛，被列為世界百大外來入侵種，在台灣吃的人不多，不過中國人倒是吃的很開心」，這讓他感到困惑，明明小龍蝦很小隻、肉不多，而且又有腥味，「為什麼中國人這麼喜歡吃這種東西？有沒有，為什麼中國人這麼喜歡吃小龍蝦的八卦？」

▲貴州興關路小吃街，烤魚、小龍蝦、水果豆花。（圖／記者劉亭攝）

▲許多人認為，吃小龍蝦就是在吃調味。（圖／記者劉亭攝）

看到貼文後，網友紛紛留言熱論，「便宜啊！所以都要弄成重鹹或超辣來掩蓋腥味」、「因為名字好聽阿，改名叫蟑螂蝦或跳蚤蝦，看還有誰敢吃」、「水質要求低，溪蝦沒辦法用他那種水養，不然有溪蝦吃誰要啃小龍蝦」、「要看環境，其實也有養殖的小龍蝦，就沒有那麼髒。」

就有人表示，其實吃小龍蝦都是在吃調味料，「因為那種蝦本身就沒什麼味道，吃調味料和辣味，其他蝦直接水煮就很好吃了，但比較貴。」還有網友點名台灣特色小吃，因為也是在吃調味，「就像為何台灣人一堆吃燒酒螺一樣」、「我看王剛做麻辣小龍蝦，感覺像我們吃燒酒螺一樣，吃調味料的。」

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