不顧勸阻！爸媽輕裝帶3歲女兒爬玉山「絕不回頭」...網怒轟：根本在玩命

▲有對爸媽帶3歲女兒爬玉山，將過程記錄po在PTT和臉書，引發網友批評。（翻攝自PTT）

圖文／鏡週刊

台灣最第一高峰玉山是許多登山愛好者的熱門景點，近日有對父母在PTT論壇po文，紀錄自己帶3歲1個月的女兒去爬玉山的辛苦過程，形容這是「走在夢想的路上」，對於山友的鼓勵他們感恩收下，而勸退的一律回絕。文章本是想來分享這段難得的回憶，卻引來眾網友砲轟，認為他們輕忽登山的危險性，讓小孩暴露在危險當中，「根本就是在玩命。」

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有對爸媽19日在PTT論壇上，在專門分享育嬰經驗談的「媽寶板BabyMother」貼文，以＜[寶寶] 帶女兒去爬玉山（3Y1M）＞為題，將他們日前帶3歲1個月大的女兒去爬玉山的整個過po上網。爸爸在文中寫道，他們夫妻倆都是普通人，沒有特別的體能，只是努力去做，爬玉山是他們的人生必做清單，他們從女兒出生開始，就帶著她爬過石門山、七星山、合歡群峰等，趁著女兒勉強還能用背巾，也可以表達自己哪裡不舒服的時候，決定帶她出發爬玉山，「若這時不去，恐怕得再等數年。」

文中提到他們自主訓練了1個月，克服了種種困難，終於來到玉山登山口，他們內心相當感動，「我們終於走在夢想的路上。」也因為他們帶著剛滿3歲的女兒同型，一路上收到許多山友的鼓勵與勸退，「鼓勵讚美的我們感恩收下，是前進的動力；勸退的我們一律回絕。不管前面的路有多艱難，我們打算慢慢適應高山狀況，用比別多一倍的時間慢慢走，我們絕不回頭。」

爬玉山的過程相當艱辛，沿途經歷了許多意外，「我們耗盡身心，若不輕咬舌頭，一秒就能失去意識，坐下就不想再走，只剩意志力支撐著。」雖然一路備受挑戰和磨難，幸好最終3人平安歸來。

▲文章po出引發網友怒嗆，批評父母太自私。（翻攝自PTT）

文中敘述相當勵志正面，也有一些網友表示佩服，但文章po出沒多久後便被大批網友湧入，痛批帶這麼小的小孩爬玉山相當危險，不認同他們這種冒險的行為，「唉...小孩沒得選擇真可憐」「『只是努力去做』？不如說努力去送死比較貼切。」「不是你們生下她就擁有她的生命，虛榮父母。」

網友也發現，媽媽其實早就在她的臉書紛絲團分享過登玉山的心得，提到他們帶著輕裝，僅背著一個普通通勤背包，還帶著3歲女兒，「遇到好多組勸退我們的山友。（我知道山友都特別熱情，但從沒遇過這麼龐大的勸退陣容）」。很多人看到他們這樣帶小孩都相當擔心，但她坦言：「那樣的提醒，對那時的我們是沒辦法接受的」。

媽媽的文章被分享到PTT後，引來更多網友氣炸留言，「裝備跟經驗都不足，根本是拿命在開玩笑，這次安全下山，每次都能這樣好經驗嗎？」「想到小小的腳和足弓這樣被虐待，還要冒著失溫和墜谷危險，真的很想哭」。在網友一片罵聲之後，該PTT文章隨即被刪除，他們的臉書粉絲團也緊急關閉，但早已經被網友複製備份來討論了。

▲▼媽媽在臉書粉絲團分享帶3歲女兒爬玉山的過程，提到他們只準備了輕裝，也引來山友們的勸阻。（翻攝自PTT）

有同樣是3歲小孩的媽媽、爬過玉山的網友，在PTT回文，認真分析爬玉山的困難度，她表示對於沒運動習慣的人來說很困難，何況是3歲小孩，「總爬升1750M，主峰3952M，過排雲的路到主峰2.4K，爬升550M，這段攻頂前的碎石坡我光想就完全不可能冒著生命危險帶我小孩攻頂，無論你有沒有在排雲過夜休息，對小孩而言就是一種折磨。」對於這對父母爬玉山的動機，是希望豐富他們與孩子的生活，網友也批評，明明有很多活動可以選擇，「你們卻選擇讓小孩逼迫在危險之中，這根本就是在玩命。」



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