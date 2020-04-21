原油期價跌至負數...他「一夕爆賠300萬」崩潰　釣出好心人暖回應

▲美國西德州中質原油周一價格跌破0美元、報每桶-37.63美元，史上首見。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

新冠肺炎衝擊，西德州中質原油（WTI）價格在美國周一（20日）跌破0美元，報每桶-37.63美元，創歷史紀錄，進入「負油價時代」。對此台灣鄉民也一片哀嚎，有人甚至在一夕之間賠掉幾百萬新台幣，不禁苦惱未來究竟該怎麼辦。

鄉民在PTT「Option板」發文，表示自己在晚上撿了0.025美元5月小輕原油10口，不料不久之後竟跌到負數，結算價為-37美元，「目前已結算了，全部本金賠掉還不夠，有大大知道後續該怎麼處理嗎...感謝。」

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網友掐指一算，驚呼原PO一口氣賠掉約550萬台幣，「一輩子賠這一次就夠了」、「賠185750鎂？」而原PO也在留言處無奈回應，「小弟是畢業了，還要賠300......。」

看到苦主沮喪發文，有好心人對此回應，建議原PO先不要慌，冷靜和期貨商對話，畢竟多數人甚至連期貨商可能都沒有預料到會有負值的情形發生，「但這點我目前只是猜測，一切都以契約為主吧！」鼓勵原PO不要因為300萬，人生就走向絕望。

▲原PO損失慘重。（示意圖／記者周宸亘攝）

國泰證期顧問處吳佩奇協理解釋，輕原油分為兩種規格，其中小型的是500桶、用現金做結算，而原油期貨價格之所以出現負數，是短暫受到結算影響所造成的價差，形成「買的人賠更多、做空的人賺更多」的局面。

吳佩奇也說，雖然5月小型合約呈負數，但目前大型原油價格5月、6月、9月都是正數，因此可以看出，這算是比較短暫的買賣力道造成的價差。

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