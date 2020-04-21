台南白河砂石車疑搶快右轉　女騎士遭輾腦漿外溢慘死

▲台南市白河165線、172線路口時發生車禍命案，71歲老婦人疑遭搶快右轉的砂石車撞上，遭輾壓當場慘死。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市白河165線、172線路口時，21日上午發生1起砂石車與機車車禍命案，1名蔡連姓婦人行經該處，被1輛右轉的砂石車撞上，老婦倒地當場被輾過慘死，目前真正肇事原因及相關責任正由警方調查偵辦中。

台南市消防局119報案台21日上午8時17分獲報，台南市白河165線、172線路口有車禍需要救護，白河消防分隊救護車趕抵時，發現倒地的71歲蔡連姓婦人已手腳扭曲、腦漿外溢，明顯死亡。

白河警分局警方據報馬上派員到場交管，並勘查測繪蒐證，據48歲賴姓砂石車駕駛向警方表示，他從東山往白河方向行駛，從165線右轉172線時，並未看到後方直行的機車而肇事。

警方初步勘查，從機車卡在砂石車前輪情況來看，初步研判並非轉彎內輪差導致肇事，疑似砂石車搶快右轉，未注意後方直行機車而肇事，警方已調閱路口監視器進一步釐清肇因中，賴姓駕駛將依過失致死罪嫌偵辦。

白河警分局表示，2020年截至3月份，分局加強交通執法，包括取締砂石車超載超速、酒後駕車47件、闖紅燈305件、違規停車153件、超速281件，以及勸導騎乘機車配戴安全帽、取締汽機車噪音違規，將持續不定時規劃取締砂石車勤務，並由交通警察大隊支援具有輕便及可移動的特性的活動地磅，即時過磅取締砂石車超載違規，嚇阻違規行為發生。

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