海軍高市確診個案台南上直銷課　同堂上課另89人全數列為居家隔離者

▲台南市環保局針對確診個案之足跡點都全面清毒防疫。（圖／示意圖，記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市防疫團隊的疫情調查發現，3位高市確診官兵，於4月17日曾到訪台南市16個地點，其中第1案在17日下午在東區崇學路的某直銷業教室上課，個案與現場的89位學員全數列為居家隔離者，現場亦完成消毒。

台南市衛生局指出，高雄市敦睦艦隊確診個案第1案，4月17日下午5時在台南市東區崇學路的直銷業教室上課，當日現場未銷售任何東西，單純辦理講座，約90人參與，入口有量體溫及全程戴口罩，講座時間為晚上7時至10時，個案約8時離開，個案本人與現場的89位學員均有戴上口罩（包含67位台南人），已全數被列為居家隔離者。

衛生局說，該教室17日後即關閉未再有其他課程；20日足跡公布後，下午2時至3時由環保局會同里長進行全面消毒作業。

衛生局另查出第2個確診個案在台南時間軸，在17日下午4時至晚上6時30分到奇美博物館外圍拍照，晚上6時30分至7時至創意設計民宿辦理入住手續，晚上8時30至10時至民族路三段的鬍鬚忠牛肉湯用餐，再回民宿。

黃偉哲市長率領防疫團隊展開這場防疫大作戰後，在確認3位確診個案行經台南市的足跡均已消毒和清潔後，除了呼籲市民不要恐慌外，也提醒市民朋友，防範武漢肺炎要落實勤洗手，留意社交距離或戴口罩，市民朋友在上述時間和地點曾造訪者，必須自主健康管理，如果有相關疑似症狀，撥打06-2880180，將由專人妥為安排就醫。

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