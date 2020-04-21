新冠肺炎對市場及夜市攤商衝擊大　黃偉哲要求防疫紓困量能再擴大

▲新冠肺炎對市場及夜市攤商衝擊大，黃偉哲市長指示經發局，擴大紓困量能，以落實宅經濟。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲認為防疫期間市場正常運作，民生經濟才能維持正常動能，但市場攤商主要為零售交易，單筆交易量少，若透過車隊做即時外送，單次成本可能較高，黃偉哲在21日的市政會議中指示經發局，進一步瞭解攤商需求，擴大紓困量能，以落實宅經濟。

另外，因敦睦艦隊磐石艦確診個案曾去過花園夜市消費，造成民眾不安，也凸顯夜市人潮摩肩擦踵、不易維持社交距離的問題，黃偉哲市長也指示經發局再努力與夜市業者溝通，強化宣導民眾戴口罩及維持社交距離。

經發局表示，目前持續針對傳統市場及夜市推行防疫7招，包括每日環境清潔及自主消毒、出入口設置防疫洗手台、提供酒精消毒區供民眾使用、市場攤商每日量測記錄額溫、每週以漂白水全面消毒、熟食攤裝設透明遮罩、啟用無人機及手舉牌，持續在各市場夜市宣導戴口罩及維持社交距離等防疫措施，另外也向經濟部爭取協助攤商購買及配送口罩，且強制要求攤商配戴。

日前也已邀集各公、民有市場及夜市自治會商討防疫對策，規劃張貼安全距離地標；以單一出入口實施人流總量管制，同時取消試吃活動；劃設攤位間安全距離，加裝隔板區隔用餐座位等，期提供民眾安全的消費環境。

經發局指出，中央流行疫情指揮中心4月9日宣布全國酒店、舞廳須暫停營業，經發局隨即發文要求相關業者配合，並請其他特定行業須實施實名制，後續配合警察局至北區、安平區、中西區、安南區進行警察擴大臨檢及市府聯合稽查，強力要求特定行業業者落實實名制及保持安全社交距離，業者若有不聽勸導，則依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第7條，並依同法第16條由衛生局裁罰5萬至100萬元；若未來疫情升溫時，將配合中央疫情指揮中心指示，對於其他特定行業，採取高強度管理措施。

另外，疫情期間民眾前往市場消費的意願減低，為減少對攤商衝擊，經發局力推宅經濟，選定東菜市及保安市場為示範點，媒合市場自治會及攤商參加『公有市場Taxi Go 』計程車合作外送服務，並成立「Fun(防)Eat(疫)Go」粉絲專頁行銷平台，協助東菜市及保安市場名攤，媒合黑貓宅急便合作宅配、小短腿外送平台服務。

另外，協助業者拓展網路商機，以學甲、西港等市場為示範點，推出電商平台，並為市場規劃團購DM，媒合附近工業區業者購買，盼透過宅經濟、電商平台及輔導紓困貸款等措施，協助攤商業者渡過難關。

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