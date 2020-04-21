3階段「防社區傳染」方案「含封城規劃」　陳時中曝最新進度！

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中20日透露，已經有三階段「阻絕社區傳染」的整備方案，而草案也在晚間曝光，目前台灣處在第一階段、第二階段之間。陳時中今（21）日也在記者會證實，這也是屬於超前部署的一環，準則已經交給中央主管單位，現在在搜集各部會的意見和做法，蒐集整理好後，會提供給地方政府。

新冠肺炎肆虐全球，尤其海軍爆發群聚感染，且下船趴趴走才確診，台灣民眾也相當關心封城一事。陳時中說，上週已經將三階段整備方案交給各中央主管單位，各單位已列出相關配套，收集完整後交給地方政府就可行性討論，最快這週會跟地方討論。

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發言人莊人祥也說明，三階段分別是第一階段過渡期、第二階段警戒期、第三階段管制期（封城），過渡期是指社區有出現未明感染源，針對公共場所的感染控制強化會加強查核，多數措施屬於勸導強度，而目前台灣則處在第一階段跟第二階段之間。

至於相關方案何時實施？陳時中表示，這樣看每個地方的狀況，因為人口密度不同，但已經訂了相關準則和各部會商討，之後會交給地方政府去研擬最適切的作做法，有任何問題，指揮中心也都樂於討論，大家都需要時間來磨合跟配合。