香港銅鑼灣書店來台開店慘遭搶先註冊　林榮基吃早餐還被惡煞潑紅漆

▲銅鑼灣書店林榮基21日上午在早餐店吃飯，慘被惡煞持紅漆狂撒。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

香港銅鑼灣書店前店長林榮基，21日上午到書店附近吃早餐時，遭1名頭戴鴨舌帽、口罩且身穿深色衣褲的男子，用飲料杯裝著紅漆潑灑，造成林榮基全身都被灑滿紅漆，目前由警方陪同前往驗傷。

警方調查，林榮基從2019年4月來台，並且積極規劃在台灣重啟「銅鑼灣書店」，且還在網路上發起募資計畫，最後募款將近6百萬元之多，也在中山捷運站決定店址，將於25日開幕。

但沒想到，林榮基在21日上午8時許，到書店附近的早餐店，在店裡吃飯時，突然遭1名男子持裝有紅漆的飲料杯潑灑，造成林榮基胸口、頭部以及手臂都沾滿了紅漆。

警方獲悉後到場，緊急替林榮基整理清潔，最後警方也陪同林到醫院驗傷，警方認為，除了犯案嫌犯之外，另外還有1名把風的男子，2人犯案後徒步逃離，目前正循線追查下落。

前香港銅鑼灣書店店長林榮基4月25日將在台北重開書店，但卻接獲一家律師事務所發函，聲稱接受3月初註冊的「銅鑼灣書店有限公司」委託，要他不得使用「銅鑼灣書店」名稱。

林榮基直呼，香港銅鑼灣書店已被中共用暴力摧毀、收購，「沒想他們又搶先註冊，在台灣又開一家假的」、「我不管他，照樣開我的書店」。

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