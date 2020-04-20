「銅鑼灣書店」被註冊律師發函稱侵權　林榮基：4/25照常開業

▲前香港銅鑼灣書店店長林榮基表示，書店仍會在4月25日在台北重開。（圖／記者李毓康攝）

文／中央社記者繆宗翰

前香港銅鑼灣書店店長林榮基4月25日將在台北重開書店，不料卻接獲一家律師事務所發函，聲稱接受3月初註冊的「銅鑼灣書店有限公司」委託，要他不得使用「銅鑼灣書店」名稱。

林榮基中午接受中央社記者訪問時表示，現正委託律師協處，書店仍會在25日中午如常開幕，「我不管他，照樣開我的書店」。他表示，上午收到律師信，內容指「銅鑼灣書店有限公司」已於3月3日註冊，登記在新北市，指控林榮基的「中山銅鑼灣書店」與其業務性質相同，涉及不公平競爭，侵害商標權，要求他立即停止在台灣使用「銅鑼灣書店」名稱及其他一切侵權行為。

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林榮基直呼，香港銅鑼灣書店已被中共用暴力摧毀、收購，「沒想他們又搶先註冊，在台灣又開一家假的」。「我不管他，照樣開我的書店」。

根據經濟部商業司商工登記公示資料，所謂「銅鑼灣書店有限公司」核准設立日期為今年3月3日，代表人為蔣東展，資本額僅新台幣5萬元，註冊地點位在新北市中和區。智慧財產局商標檢索系統網頁則顯示，「銅鑼灣書店有限公司」於4月7日申請商標註冊，有關商標圖樣，與香港銅鑼灣書店的招牌字樣幾乎相同，註冊代理人余忠益。

香港銅鑼灣書店店面在事發後閒置至今，香港知識產權署資料系統則顯示，尚未有人在香港將「銅鑼灣書店」作商標註冊。林榮基在台註冊的「中山銅鑼灣書店有限公司」核准設立日期為今年3月31日，股權狀況為屬「僑外資」，資本為64萬元。