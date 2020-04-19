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89元早餐吃到飽！貪心奧客「偷外帶被抓包」　網歪樓跪求店家…地點曝光

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▲▼89元早餐吃到飽還有客人偷打包。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲打包的量夠全家人吃幾天了。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

一般吃到飽店家不會限制客人吃的量，但絕對禁止打包外帶。高雄一家飯店推出「89元早餐吃到飽」，在這不景氣的時期仍吸引許多顧客上門，怎料竟有貪婪人士偷偷打包食材，被抓包才心虛掏出藏在包包裡的大量蘿蔔糕、香腸等食物。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，這家店早餐不限時、不限量讓客人吃到飽，而且只要89元超佛心價格，其實只要吃兩盤就回本，想不到價錢已經如此便宜，竟然還有人卯起來打包。照片中可見，撕開外面那層紙巾，裡面包了滿滿香腸、蘿蔔糕及炸雞塊，而且這個數量簡直可以再吃3天，打包還不手軟，讓原PO看了忍不住怒批，「人性的貪婪更是無底洞！」

請繼續往下閱讀...

▲▼89元早餐吃到飽還有客人偷打包。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲網友比較關心是哪家店89元吃到飽。（圖／翻攝自爆廢公社）

照片曝光一天就吸引4000人討論，紛紛留言，「這樣算偷竊吧！很多吃到飽餐廳都貼勿打包」、「我朋友還遇到在火鍋店把蔥給打包的」、「89吃到飽好便宜，只有羨慕的份，話說已經夠便宜了，還偷打包蠻厚臉皮的」、「包成這樣也不會想吃了吧」、「感覺包包好臭喔！」

更多網友關注的是，到底哪家店有89元吃到飽，未免也太好康，「哪裡啊？89元吃到飽，老闆應該會破產吧」、「早餐隨便吃都超過100元，89元吃到飽的在哪？」在地人也大方曝光店家資訊，「這間不是高雄六合湯姆熊對面的旅館嗎」、「高雄的天X商旅嗎？」、「在高雄六合路的一間飯店哦！」

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