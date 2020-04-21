銅鑼灣書店開幕前遭潑紅漆！林榮基提告恐嚇等5罪　對台灣警察比讚

記者邱中岳／台北報導

香港銅鑼灣書店前店長林榮基，21日上午8時許到書店附近的咖啡廳吃早餐，竟遭歹徒持飲料杯裝的紅漆潑灑，林男雖然追上前但仍被對方逃跑，返回書店後隨即報警處理。

警方調查，林榮基從2019年4月來台，並且積極規劃在台灣重啟「銅鑼灣書店」，且還在網路上發起募資計畫，最後募款將近6百萬元，也在中山捷運站決定店址，將於25日開幕。

▲嫌犯朝林榮基潑灑紅漆後逃逸，林雖然追了上去仍讓嫌犯逃脫。（圖／記者邱中岳翻攝）

監視器畫面也拍下，案發當時林榮基正坐在咖啡廳外吃早餐，1名頭戴鴨舌帽、口罩以及深色衣褲的男子靠近，順勢拿起裝有紅漆的飲料杯朝林潑灑，嫌犯隨即往南京西路方向逃逸，林則是全身沾滿紅漆追上前去。

但嫌犯逃逸無蹤，林嫌只能返回家中簡單梳理，並換上乾淨的衣服，再打給警方報案，警方也隨即帶著林前往醫院驗傷。

▲銅鑼灣書店前店長林榮基，在台吃早餐時被潑紅漆，整個桌上滿目瘡痍。（圖／記者邱中岳攝）

在書店開幕前夕，林榮基竟然遭人潑灑紅漆，目前不排除是2人犯案，其中一人潑漆、另一人則負責把風，林也在律師陪同下提出恐嚇、毀損、傷害、強制罪以及妨害名譽。

林榮基完成報案手續後由律師陪同下走出派出所，出來豎起大拇指對媒體表示，「台灣警察這樣」，隨即大拇指又轉朝下方說「香港的警察這樣」，且認為此次事件是有預謀性犯案。

另外，書店將於25日開幕，絕對不會因為此事延期或者停開。

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