「我聞一下」高雄男裸身強抱女外傭硬上　她當庭爆哭！判賠120萬

▲男子對自家菲傭下手，四度騷擾得逞，下場曝光。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名鄭姓男子於2018年1月19日請兒子聘雇一名菲律賓籍傭人花花（化名），負責到家中照顧妻子及整理家裡，孰料他竟趁家裡無人時，分別對花花猥褻3次、性侵1次，四度騷擾得逞。事後，花花決定不再隱忍，拿出先前整理好的證據，報警提告並求償250萬元。

判決指出，花花才剛到鄭家一個月便遭鄭男騷「瘋狂騷擾」，第一次鄭男於2月過年期間，在發紅包給花花時，強行抱著花花一次；第二次則是5月14日時，鄭男裸著上半身，又強行環抱花花，還在耳邊喊「我聞一下」、「我聞聞看」，再發出親吻聲音，把手順勢滑至花花下體；結果事隔1天，鄭男又抱住花花，狂吻其脖子，猥褻得逞。

結果相隔2天，鄭男仍不改前行，甚至得寸進尺，把花花整個人壓到床上，強行硬上得逞，而這也是壓倒花花的最後一根稻草。事後，花花當日直接拿著歷次錄影蒐證、沾有鄭DNA的衛生紙，立即報警處理。

鄭男辯稱，自己都把花花當女兒看待，「每晚睡前都會親親、抱抱」，還堅稱是花花「有需求」，他基於同情才配合發洩，還堅稱花花是透過這種方式來「敲詐」。

刑事部分，案經高雄高分院審理後，鄭男被強制猥褻、強制性交罪，共判有期徒刑5年8個月，全案上訴最高法院中；民事部分，法官勘驗驗傷證明、偵查過程，確認鄭男犯行，而花花敘述時始終不停哭泣，甚至還當庭抱著社工大哭數分鐘，可見花花受到此事件，內心受到極大委屈，橋頭地院審酌後，判鄭男賠120萬元為適當，全案仍可上訴。

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