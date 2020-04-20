　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「我聞一下」高雄男裸身強抱女外傭硬上　她當庭爆哭！判賠120萬

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲酒店男公關夏姓男子前年5月遭女客人指控，趁其服用安眠藥與鎮定劑時成績性侵5次，夏男辯稱，女子辦事時都是清醒的。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲男子對自家菲傭下手，四度騷擾得逞，下場曝光。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者陳羿妏／高雄報導

高雄一名鄭姓男子於2018年1月19日請兒子聘雇一名菲律賓籍傭人花花（化名），負責到家中照顧妻子及整理家裡，孰料他竟趁家裡無人時，分別對花花猥褻3次、性侵1次，四度騷擾得逞。事後，花花決定不再隱忍，拿出先前整理好的證據，報警提告並求償250萬元。

判決指出，花花才剛到鄭家一個月便遭鄭男騷「瘋狂騷擾」，第一次鄭男於2月過年期間，在發紅包給花花時，強行抱著花花一次；第二次則是5月14日時，鄭男裸著上半身，又強行環抱花花，還在耳邊喊「我聞一下」、「我聞聞看」，再發出親吻聲音，把手順勢滑至花花下體；結果事隔1天，鄭男又抱住花花，狂吻其脖子，猥褻得逞。

結果相隔2天，鄭男仍不改前行，甚至得寸進尺，把花花整個人壓到床上，強行硬上得逞，而這也是壓倒花花的最後一根稻草。事後，花花當日直接拿著歷次錄影蒐證、沾有鄭DNA的衛生紙，立即報警處理。

鄭男辯稱，自己都把花花當女兒看待，「每晚睡前都會親親、抱抱」，還堅稱是花花「有需求」，他基於同情才配合發洩，還堅稱花花是透過這種方式來「敲詐」。

刑事部分，案經高雄高分院審理後，鄭男被強制猥褻、強制性交罪，共判有期徒刑5年8個月，全案上訴最高法院中；民事部分，法官勘驗驗傷證明、偵查過程，確認鄭男犯行，而花花敘述時始終不停哭泣，甚至還當庭抱著社工大哭數分鐘，可見花花受到此事件，內心受到極大委屈，橋頭地院審酌後，判鄭男賠120萬元為適當，全案仍可上訴。

►欸~妳過來一下！妳過來一下

【更多新聞】

妻摩鐵激戰小王…狂讚：身上都是你的香水味！人夫見「細節敘述」訊息崩潰了

快訊／新北五股鐵皮工廠「猛竄大火」！警消馳援灑水搶救中

雲林12人派出所前大亂鬥遭聲押！　斗六分局長「被記過2次」理由曝

ET快訊
快訊／海基會前發言人管安露癌逝　享年50歲
快訊／抓到了！男闖員林高中砍傷女學生　警秒逮人到案
磐石艦確診官兵提早一天偷跑下船　直衝摩鐵「一待5小時」
快訊／男闖入員林高中！進教室朝女學生猛捅
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

賣房接到電話兒子遭綁架　聯合正妹房仲拖時間…警佯裝遛狗抓2嫌

台中婦早上才要求參觀發電廠　中午被發現溺斃在水閘門

防堵疫情破口！蘆洲密閉場所擴大臨檢　憂天氣好居家防疫者趴趴走

「我聞一下」高雄男裸身強抱女外傭硬上　她當庭爆哭！判賠120萬

快訊／抓到了！男闖員林高中砍傷女學生　警秒逮人到案

保母餵9月大男嬰喝奶突後仰撞頭　父帶回家半小時「叫不醒，四肢癱軟」

快訊／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

文化部驚爆貪官收賄！免費爽玩泰、越+60萬入袋　前司長等17人遭搜索

臉書賣「醫療口罩」20多人遭詐30餘萬　緩兵瞎扯：貨卡在中國海關

假冒大立光股東吸金1.7億　鶯歌「許董」躲債租頂加套房好狼狽

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

加班確認海軍疫情！周志浩累癱...　記者會上「閉眼30秒」網友超心疼

小客車遭聯結車「硬扛」推行500M 駕駛嚇瘋尖叫！遊走生死邊緣26秒

游泳教練轉職警察！執勤遇辣妹昏倒　秒實施CPR搶救...熟練手法救回一命

李敏鎬「騎白馬」到光化門相遇金高銀　問候台灣粉絲..戳到不明笑點XDD

泡澡也要湊一腳！萌汪鼻頂泡好興奮 男童傻眼...網羨：有狗有電視真爽

賣房接到電話兒子遭綁架　聯合正妹房仲拖時間…警佯裝遛狗抓2嫌

台中婦早上才要求參觀發電廠　中午被發現溺斃在水閘門

防堵疫情破口！蘆洲密閉場所擴大臨檢　憂天氣好居家防疫者趴趴走

「我聞一下」高雄男裸身強抱女外傭硬上　她當庭爆哭！判賠120萬

快訊／抓到了！男闖員林高中砍傷女學生　警秒逮人到案

保母餵9月大男嬰喝奶突後仰撞頭　父帶回家半小時「叫不醒，四肢癱軟」

快訊／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

文化部驚爆貪官收賄！免費爽玩泰、越+60萬入袋　前司長等17人遭搜索

臉書賣「醫療口罩」20多人遭詐30餘萬　緩兵瞎扯：貨卡在中國海關

假冒大立光股東吸金1.7億　鶯歌「許董」躲債租頂加套房好狼狽

毒品通緝犯交通違規警攔查狂奔不停　員警追逐壓制負傷緝獲

賣房接到電話兒子遭綁架　聯合正妹房仲拖時間…警佯裝遛狗抓2嫌

中職／富邦5球員去義大需自主健康管理　改住單人房宿舍

香港完美防疫！6周以來首度0確診　衞生防護中心呼籲：繼續保持社交距離

WHO標誌「一條蛇」衛福部也有！網好奇：像古老神秘組織...由來曝光

哈佛學者提「間歇社會控制」造群體免疫　王明鉅：台灣政策可參考

愛貓床上報恩鬆口露出「酥脆外殼」　爸高八度崩潰笑翻萬人

新冠肺炎「深入採檢」恐怖畫面曝！護理師：看完想待在家了吧

染疫海軍足跡也到了火鍋店　老四川：南屏店暫停營業二天

台中婦早上才要求參觀發電廠　中午被發現溺斃在水閘門

社會熱門新聞

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

老屁孩越級挑戰「健身教練」　攔車打人遭1秒反摔

快訊／磐石軍艦確診「基隆有1人」　市府上午緊急說明

中和警爆踹屁孩頭　警方密錄器全沒開

11男女叫傳播妹　價錢談不攏對嗆經紀拼輸贏

愛運動難敵新冠肺炎中鏢！磐石軍艦屏東確診4例足跡曝　

即／男闖員林高中砍傷女學生　警秒逮人到案

驚！北宜重機「無人駕駛」衝下坡　車友看傻眼

即／台南新營銀樓遭搶！男搶走2金戒騎車逃逸

「派出所前」幹架　警對空鳴槍逮6人

11歲女童被入珠12顆的媽媽男友性侵

網傳學生廁所性交照　遭影射學校報警

外送員摔車起火　司機衝下車勇撲

海倫清桃逛101被偷拍求償100萬　工程師認了

更多熱門

相關新聞

正妹遭雙手游移催眠！他偷錄影片後強啪

正妹遭雙手游移催眠！他偷錄影片後強啪

許姓男子透過社群軟體結識女子小乃（化名），並向小乃自稱能透過催眠幫人解決問題，將人約到家中催眠後對著小乃說，「你是全天下最賤的人」等，趁機猥褻小乃得逞。過程中許男孩拍下影片，事後更以此威脅，若不與他嘿咻便會公開，一連3度不顧反抗硬上小乃得逞。高雄高分院審理後，將許男判處10年8個月徒刑。

韓大型經紀公司老闆被爆性侵職員

韓大型經紀公司老闆被爆性侵職員

10歲女孩被「性侵棄屍」灌木叢　兇手是13歲堂哥！

10歲女孩被「性侵棄屍」灌木叢　兇手是13歲堂哥！

變態主管硬上女下屬！下場曝

變態主管硬上女下屬！下場曝

15歲少女失蹤　叔家挖出混凝土鑲腐屍

15歲少女失蹤　叔家挖出混凝土鑲腐屍

關鍵字：

性侵強暴菲傭

讀者迴響

發燒話題

志村健 武漢肺炎 N號房 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 尹衍樑 想見你 Kobe 王令麟 眼霜 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

戰鬥機「誤射飛彈」擊中官邸！副司令一家5口身亡

即／男闖員林高中！進教室朝女學生猛捅　送醫治療中

吉澤明步拍AV 15年「4種題材」絕對不拍

染疫24官兵足跡　20萬人收簡訊

國防部證實：磐石艦377成員有70人看診71次、5人曾發燒　

新北兵推　若社區感染就禁足21天

快訊／高雄公布第二波確診足跡

磐石艦確診「北市1例」足跡公布

即／磐石艦確診8例在高雄　高市府急封costco等7處消毒

懶人包／海軍24人「完整足跡」圖表一次看

雷／《鬼媽媽》大結局金泰希列清單

敦睦艦嘉市確診官兵足跡曝！名店嗑鍋+KTV歡唱+自強號

快訊／敦睦艦隊台南加1例！曾前往百貨公司

貝克漢向台灣人求助：怎麼保持樂觀？

海軍24人染疫「遍布9縣市」！足跡一覽表曝光

更多

最夯影音

更多
Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」

Lady Gaga公開讚揚譚德塞！　「你真的是一個巨星」
張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

張經義被川普怒斥「假台灣記者」 80秒回擊：用命跑新聞，問心無愧

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

廁所「詭異生物」讓她怕爆站高高 老公無奈：沒東西R...下秒被衝撞

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

《夫婦的世界》渣夫設計前妻遇襲　金喜愛沒在怕..提槍直衝小三聚會

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

全台首次！海軍確診8例在高雄　市府急封costco等7處大規模消毒

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面