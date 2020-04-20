正妹遭雙手游移催眠：你全天下最賤！他偷錄影片後強啪3回…再逼洗澡視訊

▲許姓男子假借催眠處理問題，卻趁機性侵女子，還拍下影片以此威脅，法官判刑10年8個月。（示意圖／取自免費圖庫123RF）

記者陳韻如／高雄報導

許姓男子透過社群軟體結識女子小乃（化名），並向小乃自稱能透過催眠幫人解決問題，將人約到家中催眠後對著小乃說，「你是全天下最賤的人」等，趁機猥褻小乃得逞。過程中許男孩拍下影片，事後更以此威脅，若不與他嘿咻便會公開，一連3度不顧反抗硬上小乃得逞。高雄高分院審理後，將許男判處10年8個月徒刑。

判決書指出，許男平時在網路上經營網拍，並自稱能透過催眠術化解心結，而他2019年1月下旬透過社群軟體結識小乃，因而得知小乃有情感及疑似遭受至親性侵的問題，於是將對方約到家中進行催眠。

過程中，許男在一旁架設手機錄影，還不斷引導小乃，放鬆、調整呼吸，並趁著小乃全身癱軟無力後，接著表示，「你現在很舒服」、「你是全天底下最賤的人」、「他要你把腳打開（並用右手甲女雙腿直立呈彎曲狀）」、「你現在用你的右手，把你的衣服拉高」、「他現在開始脫掉妳的肩帶，他脫掉妳另一邊的肩帶」，以此方式趁機猥褻小乃。

小乃因為過去陰影，再加上許男不斷營造恐怖氣氛，讓小乃相當害怕，數度出現啜泣、身體顫抖的狀態。等到小乃清醒後，2人合意性交，許男又再度拍下小乃為他口交的過程。

自此之後，許男開始以影片威脅小乃，若不與他嘿咻，便會公開影片，又3度不顧反抗性侵小乃得逞，此外，許男還要小乃洗澡時與他視訊及傳裸照供他欣賞。

小乃最終因無法忍受而向警方揭開許男惡行，警方隨後也到許男家中搜索，並搜出電腦和手機，也找到了許男錄下的猥褻及口交畫面。

法院開庭時，小乃出面表示，催眠當時她並不知道許男在一旁架設手機錄影，且她整個過程中都很昏迷，沒想到事後卻因此被威脅，讓她心深受創。對此，許男則坦承有偷拍影片，但始終否認威脅及性侵對方。

法院審理後認為，許男明知道小乃心中陰影，卻趁機催眠猥褻對方，還拍下過程在予以威脅，造成小乃身心嚴重受創，因此強制猥褻、強制性交和脅迫少年拍攝猥褻行為等罪，判許男10年8個月徒刑。全案可上訴。

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