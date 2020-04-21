達人瘋夾娃娃「戰利品當壁紙貼」！兒爽挑禮物　4.9萬人跪：挑到大學畢業都夠

▲原PO家的收藏太狂！（圖／翻攝自爆怨公社）

記者張嘉晏／綜合報導

無論是夜市或是一般街道上，時常都能看見幾台夾娃娃供人試試手氣。一名媽媽日前則是抱怨老公「夾到失控」，家裡已經快要容不下這些戰利品，甚至已經擋到她移動的路線。不過照片曝光後，至今已吸引4.9萬人驚呼「達人等級」、「一看就知道是老江湖」。

「你嚴重影響我要曬衣服的路線了！」一名人妻在臉書「爆怨公社」中抱怨老公，她表示老公平時特別愛夾娃娃，已經誇張到「失去控制」的程度了。只見老公所有的戰利品都擺在4樓的空間，照片中幾乎完全看不到兩面白牆，全部被盒子、玩具覆蓋住，地上還有一些裝了娃娃的黑色大袋子，場面相當壯觀。

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「愛夾也要有個限度好嗎？」媽媽表示，因為家裡「禮物」太多，每次小六兒子考試成績不錯，或是小兒子生日、兒童節等，都會讓他們自己上樓挑禮物，一挑就是半小時，讓她很傷腦筋。

▲夾娃娃機連口罩也有。（圖／記者郭世賢翻攝）

女網友也澄清，家裡絕對沒有做玩具批發，也不是娃娃機台主、場主，東西全部都是先生親手夾來的。

滿山滿谷的玩具和玩偶震懾了4.9萬名網友，大家嘆為觀止表示「你們家周圍的夾娃娃機裡面是不是都空了」、「這禮物挑到大學畢業也沒問題」、「達人等級」、「放得超整齊的」、「太可怕，應該也繳了不少學費齁」、「一看就知道是老江湖」。

其他人則是建議要妥善處理一下，畢竟空間有限，總有填滿的一天，「拿去拍賣吧」、「可以賣錢了」、「要做善事的話可以拿去育幼院送」、「我只看到一堆新台幣」。

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