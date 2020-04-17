才聊2小時！交友軟體男「可怕佔有慾噴發」　網全傻眼：有事嗎

▲交友軟體示意圖，與本文無關。（圖／達志影像／美聯社）

記者張嘉晏／綜合報導

不少人都有使用交友軟體的習慣，然而不好的經驗也層出不窮。一名女網友分享她和陌生人聊天的經驗，原來她和男子才聊了2小時，對方似乎就投入太多感情，最後搞得雙方不歡而散。貼文一出，網友們都傻眼吐槽男子太有事，「你這樣我們也沒辦法」、「太玻璃心了」。

「想抱怨...交友軟體上的人。」一名新竹女網友在臉書「爆怨公社」中發文，她表示某天晚上睡不著，就用交友軟體和A男聊了2個多小時。她表示，由於自己平時住在新竹，朋友都在台北，有時也會想找人吃飯散心，隔日就找了軟體上的B男一起出去用餐。

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由於是晚餐時段，原PO當時並沒有及時回覆A男的訊息，因此回到家後才傳訊打招呼、說明原因。怎料，A男聽到後先是詢問「妳新竹不是沒朋友嗎」，聽完原PO解釋後又崩潰說「沒想到妳是這種人，我以為妳很專情」、「妳這樣我可能沒辦法」。

▲ 女網友曝光和男子的對話 。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO聽完一頭霧水，直言「專情是這樣用的嗎」、「和人吃飯是哪裡礙到你？真是感謝這位大哥的沒辦法，哪邊涼快哪邊去！」

貼文一出，網友們也表示A男太走心，「你這樣我們也沒辦法」、「聊個天就交往的概念」、「『聊了2小時就進入一生』模式」、「很有事的男人，住海邊嗎」、「即便是夫妻，也有交友的權利吧」、「也太玻璃心了吧」。

原PO事後也補充，其實她遇到的也僅是個案而已，交友軟體上還是有多值得交往的人，希望大家放寬心去交朋友就好。

