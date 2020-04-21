生理期一直來「每天少量出血」…最後驗出癌症二期！她淚勸世：檢查別拖

▲原PO用自身經驗提醒女性，月經異常的話真的要趕快看醫生。（示意圖／記者謝婷婷攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

生理期來與不來、早來晚來、量多與少，都會和身體有關係，有異常的話最好及時找醫師。一名女網友貼文表示，她的月經已經好幾年都不太正常，有照過超音波，以為是子宮內膜過厚的問題，結果做了刮除手術化驗，才發現是子宮內膜癌二期，「奉勸所有女生，如果月經不順、明顯異常記得去醫院檢查一下！」

這位女網友日前在臉書《爆怨公社》貼文，「抱怨一下自己，才34就得了子宮內膜癌二期」，文中更貼出她翻拍的手術同意書照片，「人真的不要太皮，有症狀還是要早點看醫生，拖太久下場就是如此悲劇。」最後不忘勸其他女性，如果月經不順、明顯異常就要記得去醫院檢查一下，「不要像我皮皮拖太久才去檢查，否則結果會是如此嚴重。」

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看看女網友貼的照片，只見疾病名稱欄寫著「子宮內膜癌」，建議手術名稱是「分期手術（子宮卵巢、兩側淋巴（腔盆）切除）。」就算只是一張照片，接下來的手術過程，讓不少網友光用想像的就覺得很辛苦，也紛紛留言為她集氣。

原PO之後則更新貼文，先是感謝網友的加油打氣，接著補充「有些人問有什麼症狀，我的症狀是月經一直來，每天少量的出血，這個症狀持續好幾年。」也說其實她照過超音波檢查，但只被說是子宮內膜過厚，「做了刮除手術化驗才知道這麼嚴重。」她也再次強調看醫生的重要性，「所以各位女性不管和我症狀是否一樣，只要有異常就快去檢查吧！」