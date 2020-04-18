避免群聚！幼兒園畢典「不開放家長觀禮」　媽超想哭...網爆共鳴：等3年了

▲為防止群聚增加染疫風險，許多大型集會因此取消，各級學校的畢業典禮也受到影響。（圖／CFP）

記者張嘉晏／綜合報導

今年上半年，不少演唱會、展覽等大型集會都受到疫情影響延期或是停辦，而緊接著5、6月的畢業季也將陸續提出因應對策。有媽媽就抱怨，新冠肺炎害家長無法到場觀賞幼稚園的畢典，畢竟是孩子生命中的里程碑之一，覺得實在是很可惜。

「都是你（指新冠肺炎），害我女兒人生中第一次畢業典禮沒有家長觀禮。」一名媽媽在臉書「爆怨公社」中抱怨，因為新冠肺炎的關係，學校在考量指揮中心所公布的「公眾集會因應指引」六大指標後，決定不開放家長參加孩子們6月14日的畢業典禮，改以錄影並發放影音檔案的方式紀錄孩子們的成長。

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只見幼兒園公告顯示，由於畢典的表演將在密閉音樂廳演出，為了避免風險、擔心幼兒園停課，最後才忍痛做出這個決定。

媽媽嘆道，她知道學校也是百般無奈才出此下策，因為情勢所迫，不能責怪任何人，但又覺得小朋友練習表演那麼久了，還是很想看女兒蹦蹦跳跳上台領人生中的第一張畢業證書，「我好想上台讓她幫我捶背，然後抱著她哭哭啼啼的啊！」

▲ 媽媽原文 。（圖／翻攝自爆怨公社）

貼文一出，網友們紛紛安慰，為了疫情只能忍耐，「我也很氣」、「我等了3年欸！我兒子的畢業典禮沒了」、「想起我高中畢業那年是SARS，也是沒有畢業典禮，大家在班上領畢業證書後就各自回家了」、「我人生最後一次（大學）畢業也沒有了，可是也沒有辦法」。

事實上，根據指揮中心17日記者會指出，目前規定室內100人、室外500人以上的活動需停辦，學校若有遵守集會指引，仍然可以舉行畢業典禮，校方若覺得怎麼樣能更近一步將群聚可能性減到最低，指揮中心也不反對。

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