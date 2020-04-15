擔心沒收入　約聘女清潔工接到「重病老闆」電話：瞬間掉淚！

▲原PO說，他們的工作也屬於高傳染風險族群，大家擔心自己不小心被傳染。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者陳俊宏／綜合報導

新冠肺炎疫情讓許多公司行號實施「居家辦公」，避免員工群聚感染，也連帶影響到清潔業。一名女性清潔工發文說，他們是約聘工，本來就是有做有錢，現在擔心領不到薪水或沒收入。結果她接到老闆的一通電話，瞬間感動掉淚，「沒想到我們這些社會微小的螺絲釘，也有真正的存在感的時候。」

「我是個清潔工」，當事人14日在「爆怨公社」臉書社團表示，她和同事們分布在許多的辦公室、銀行門市、辦公大樓和社區大樓，「其實在公司，我50歲還算年輕的」，公司裡許多大哥、大姐們年紀很大了，卻還是家裡的經濟支柱。

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原PO指出，然而，在這波疫情裡，他們的工作也屬於高傳染風險族群，大家一方面擔心自己不小心被傳染，家裡就會斷炊；二來更害怕不知在哪裡沾染了病菌，而危害了家人。

原PO說，甚至幾名做社區大樓的同事，每天都會聽到「誰誰誰好像在居家隔離」、「那個某號某樓的兒子剛從國外回來」，因此擔心受怕到睡不著覺而離職；從過年後，大家無不戰戰兢兢，洗手、消毒做得比一般人到位，老闆更是不厭其煩叮囑，「口罩、手套要戴好啊！回到家要馬上洗澡喔。」

▼原PO感動，「沒想到我們這些社會微小的螺絲釘，也有真正的存在感的時候。」（示意圖／記者陳俊宏攝）

文中寫道，從3月開始，漸漸有的案場、公司行號開始實施分批式居家辦公，甚至有的高風險公司因與國外生意業務往來，有的是全公司居家辦公。

「再來，我們擔心的事又多了一件，那就是…領不到薪水，或因此沒收入。」原PO表示，「畢竟我們這種約聘工，本來就是有做有錢。」

原PO指出，14日早上和老闆通了電話，他告訴大家，他和許多的老闆和企業主溝通過了，「他們休息多久，我們的薪水一樣照領，不扣一分錢」；他還轉達那些企業主的話，「跟清潔阿姨（大姐）說，平時我們有乾淨整潔的辦公環境，他們是最辛苦的功臣。最近就請他們安心的休息，不要擔心薪水的問題，也謝謝平時他們的照顧。」

「聽到老闆的這些話，我瞬間掉淚了」，原PO感動，「沒想到我們這些社會微小的螺絲釘，也有真正的存在感的時候。感謝我那有良心的老闆，更感謝那些企業主們，讓我們可以安心生計。」

原PO也回覆網友的留言，「我們老闆真的是好人，自己生重病，還是擔心我們。」對此，其他人大讚，「妳的老闆和企業主都很棒！很幸運」、「佛心老闆」、「這才是老闆們說的共體時艱。」