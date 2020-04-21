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王令麟帶隊參訪醒吾科大談結盟　助學生打造人生第一桶金

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東森集團總裁王令麟19日率領各事業群主管赴醒吾科大參訪（圖／醒吾科大提供）

▲東森集團總裁王令麟19日（右6）率各事業群主管參訪醒吾科大，並與陳義文校長（右4）和與會人員合影留念。（圖／醒吾科大提供，以下同）

記者洪菱鞠／台北報導

東森集團總裁王令麟19日率領各事業群主管赴醒吾科大參訪，將與醒吾科大進行全方位合作，東森集團事業版圖橫跨零售，媒體，線上，線下，並發展國際市場，可提供台灣年輕人多元發展舞台，提早社會化學習，為台灣培養國際人才競爭力，今年三月東森正式取得林口國際媒體園區B基地標案，多功能展演廳，演唱會娛樂活動，商場經營，也將提供學生就近學習機會，校長陳義文樂見產學緊密合作，雙方將另行安排時間簽訂產學結盟備忘錄，共同為東森集團未來進駐林口國際媒體園區做好準備，除了將提供許多實務工作機會。

王令麟表示：「美國許多學生，在學期間就進行許多社會化歷練，包含工讀，財務股票投資，一方面還學貸，一方面，在這個時代，學生要提早社會化訓練，盡快在網路，技術，商業上接軌，才能具備競爭力」，他特別期許台灣年輕人要提早創造收入與社會經驗，才能跟上國際競爭。

東森集團總裁王令麟19日率領各事業群主管赴醒吾科大參訪（圖／醒吾科大提供）

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▲王令麟身為醒吾校友，他在致詞時提供對於學校的永續與發展相當重視。

王令麟身為醒吾校友，對於學校的永續與發展格外重視，特別是現今技職院校的學生多半在經濟上較為弱勢，求學期間需要大量打工來賺取生活費及學費，可能影響學業之外，畢業後又背負學貸，形成龐大壓力。而東森全球新連鎖事業的裂變式社交電商購享賺，結合集團資源優勢，已經是全球電商發展新模式，台灣年輕人應不缺席，透過參與競賽，挑戰自我，有交易就能分潤創造收入，為學生帶來斜槓人生第一桶金。

此外，王令麟提到，未來東森將在林口發展國際媒體園區，且所有事業群都會進駐林口總部，朝影視產業製造基地、流行文化showcase、智慧文化孵化器等方向規劃，並引進星級旅館，提供影視產業關聯產業、數位新媒體前後製產業進駐，目標將打造林口成為臺灣的坎城，非常需要有力的合作夥伴及大量的專業人力；醒吾本身位於林口地區，有地利之便，科系又與東森事業群的方向相符，包括寵物、電商、娛樂、時尚等，未來建立深度合作關係後，將提供大量的實務工作機會，醒吾學生可以結合打工與專業，立即創造收入，甚至是未來直接留任於集團內，真正做到畢業即就業。

東森集團總裁王令麟19日率領各事業群主管赴醒吾科大參訪（圖／醒吾科大提供）

▲參訪安排到校園版小巨蛋之美稱的醒吾科技藝術展演中心，體驗舞台聲光效果。

東森集團總裁王令麟19日率領各事業群主管赴醒吾科大參訪（圖／醒吾科大提供）

▲陳義文校長介紹醒吾近年來的重大發展。

陳義文指出，經濟弱勢學生佔全校的4分之1，打工成為常態之下，不但學業受到影響，學生休退學比例也很高。近兩年醒吾透過高教深耕計畫的挹注，推動安心助學方案，希望以補助的方式讓學生留校學習取代打工，僅管已有不錯成果，但未來如果能與東森集團合作，讓學生在校期間進行專業打工，除了可以擺脫經濟弱勢限制，又能培養未來就業所需的專長，等於讓學生有更多選擇。

陳義文強調，醒吾與東森不會是單一系院對單一事業群的合作，而是整個學校對整個集團，將有很多跨域或整合的計畫可以共同推動，以因應變化快速的時代潮流，帶來多贏的局面。學生可以兼顧學業與專業，真正做到自食其力，並且在校4年期間就為未來的就業做好準備；東森可以獲得並培育所需的豐沛人力，因應集團未來的發展與佈局；醒吾則充分發揮技職教育的角色，促成產、學界的合作，真正幫助學生帶著專業走出去，也供給企業專業人力。事實上，醒吾最為重視的就是實務應用能力，因此不但陸續和伊林、三立建立合作關係，也和東森集團一拍即合。

陳義文認為，5G新世代來臨，在數位轉型的浪潮中，環境、生活形態、產業發展樣態都在改變，變化的速度難以想像，醒吾身為高等技職教育的一份子，更應為學生超前部署，讓他們在校求學期間就能與產業接軌，以明日就業市場做為今日教育的方向，所以實務合作的企業對象非常重要。東森集團以「科技領航」、「文創樂園」、「時尚樂活」概念，在林口打造「國際媒體新地標」，正好與醒吾科大透過「智慧時尚」、「影視設計」、「國際觀餐」等特色，培育「實務導向新人才」的方向相呼應。相信東森加上醒吾，一定能夠發揮一加一大於二的加乘效果，為台灣的文創、娛樂、時尚、媒體、電商、餐旅等事業找到發光發熱的新舞台，也讓臺灣的技職教育找到培育人才的新模式。

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